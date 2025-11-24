Morrissey anuncia tres conciertos en España: actúa en Valencia, Zaragoza y Sevilla en marzo de 2026

El músico suspendió el año pasado el único recital que tenía programado en España, en Noches del Botánico de Madrid

Tras haber cancelado su actuación prevista en junio pasado en el festival Noches del Botánico, en Madrid, el cantante británico Morrissey ha anunciado nuevas fechas de conciertos en España, en concreto en Valencia, Zaragoza y Sevilla para marzo de 2026.

El exlíder de The Smiths tocará el 12 de marzo en el Palau de les Arts de València, el 14 en el Auditorio de Zaragoza y el 16 en el Cartuja Center de Sevilla, según ha anunciado el cantante a través de sus redes sociales y la promotora SF Music en su página web.

La venta general de entradas se abrirá en la página web de SF Music el 28 de noviembre a las 10:00 horas, según la promotora, que coproduce los tres conciertos junto a Primavera Sound. La actuación en Noches del Botánico programada para el pasado 12 de junio, que iba a ser su primer concierto en la capital en once años, se canceló la víspera debido a una “sinusitis aguda” por la que estaba siendo tratado, según informó el festival madrileño.

No ha sido la única cancelación de su gira este año, ya que también suspendió, entre otros, los conciertos que tenía previsto dar este mes de noviembre en varios países de Latinoamérica debido a una situación de “agotamiento extremo”. Con 66 años y cuatro décadas de carrera musical a sus espaldas, Morrissey es una de las figuras más relevantes del pop británico y ha publicado trece álbumes en solitario tras haber liderado en los 80 el grupo de culto The Smiths