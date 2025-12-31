Roberto Carlos, intervenido de urgencia del corazón en Brasil tras unas pruebas médicas
El exfutbolista del Real Madrid y actual embajador del club blanco, que se encontraba de vacaciones en su país, está fuera de peligro
El exfutbolista brasileño del Real Madrid, Roberto Carlos (Garça, Sao Paulo, 52 años), ha sido intervenido de urgencia en su país natal del corazón, tras ser sometido previamente a unas pruebas médicas en una pierna en las que le detectaron un pequeño trombo. Al someterle a una revisión más exhaustiva, una resonancia reveló que un porcentaje muy alto de su corazón no funcionaba, y los médicos no lo dudaron, había que operar con la mayor rapidez, según ha adelantado el Diario AS.
El exjugador del Madrid, donde militó entre 1996 y 2007 y club del que hoy en día es embajador, se encontraba de vacaciones en su país natal. La operación, que consistía en ponerle un catéter, se demoró durante casi tres horas (en lugar de un estimado de 40 minutos) por unas complicaciones durante la cirugía. Según informa AS, el exjugador se encuentra fuera de peligro, aunque permanecerá ingresado al menos 48 horas en observación, para vigilar que la evolución sea positiva.
Considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, Roberto Carlos, de 52 años, fue campeón mundial con la selección brasileña en 2002, logró dos Copas Américas y una Copa Confederaciones, así como tres Ligas de Campeones, cuatro ligas españolas y dos copas intercontinentales, con el Real Madrid, y dos campeonatos paulistas brasileños, entre otros títulos.
