Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
FÚTBOLISTAS

Roberto Carlos, intervenido de urgencia del corazón en Brasil tras unas pruebas médicas

El exfutbolista del Real Madrid y actual embajador del club blanco, que se encontraba de vacaciones en su país, está fuera de peligro

El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El exfutbolista brasileño del Real Madrid, Roberto Carlos (Garça, Sao Paulo, 52 años), ha sido intervenido de urgencia en su país natal del corazón, tras ser sometido previamente a unas pruebas médicas en una pierna en las que le detectaron un pequeño trombo. Al someterle a una revisión más exhaustiva, una resonancia reveló que un porcentaje muy alto de su corazón no funcionaba, y los médicos no lo dudaron, había que operar con la mayor rapidez, según ha adelantado el Diario AS.

El exjugador del Madrid, donde militó entre 1996 y 2007 y club del que hoy en día es embajador, se encontraba de vacaciones en su país natal. La operación, que consistía en ponerle un catéter, se demoró durante casi tres horas (en lugar de un estimado de 40 minutos) por unas complicaciones durante la cirugía. Según informa AS, el exjugador se encuentra fuera de peligro, aunque permanecerá ingresado al menos 48 horas en observación, para vigilar que la evolución sea positiva.

Considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, Roberto Carlos, de 52 años, fue campeón mundial con la selección brasileña en 2002, logró dos Copas Américas y una Copa Confederaciones, así como tres Ligas de Campeones, cuatro ligas españolas y dos copas intercontinentales, con el Real Madrid, y dos campeonatos paulistas brasileños, entre otros títulos.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Real Madrid

De la Quinta de los Ferraris a los Galácticos, el viejo problema de la intensidad en el Real Madrid: “Necesitamos recuperar el alma perdida”

Lorenzo Calonge | Madrid

Marcelo: “Tal vez fui egoísta al pedir jugar más. Me di cuenta de que cuando menos jugué, más útil me sentí”

Lorenzo Calonge | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. La Audiencia Nacional avala la decisión de Robles de retirar el nombre de Franco a una bandera de la Legión
  2. Jubilarse a los 66 años y 8 meses llega a su fin: la nueva edad de retiro de 2026
  3. Beyoncé se convierte en la quinta cantante en ingresar en el club de los multimillonarios
  4. Bukele dice que le gustaría seguir gobernando en El Salvador “10 años más”
  5. Los ‘tickets’ que Ábalos pasó al PSOE: una comida para nueve en Navidad, “un menú” de 332 euros y cenas en distintos sitios a la misma hora
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_