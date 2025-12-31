Gobierno y Generalitat activarán la comisión mixta de la dana el próximo 9 de enero

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca (i), durante una reunión, en el Palacio de La Moncloa, el pasado 17 de diciembre de 2025, en Madrid.

La comisionada del Gobierno para la reconstrucción, Zulima Pérez, y el vicepresidente tercero de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, activarán en un encuentro previsto el próximo 9 de enero la Comisión Mixta de la dana, cuya concreción debería salir de ese encuentro. El Gobierno de España envió ayer martes a la Generalitat Valenciana una carta remitida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a Martínez Mus, que da luz verde a la Comisión Mixta demandada por el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tras reunirse con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, hace unas semanas.

El Ejecutivo español agradece la disposición de la Generalitat para añadir un mecanismo adicional de cooperación “a los ya existentes” mediante la creación de un órgano: la Comisión Mixta, “concebida como un espacio de trabajo compartido fundamentado en los principios de lealtad institucional y de rendición de cuentas, donde estarán representados el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana afectados”.

Así, se propone que dicha Comisión pueda constituirse a lo largo del mes de enero, en la fecha que resulte más adecuada de mutuo acuerdo. El ministro también ha indicado que la interlocución por parte del Gobierno de España para poder cerrar las cuestiones relativas a la Comisión Mixta corresponderá a la Comisionada Especial para la Reconstrucción y Reparación de los daños provocados por la riada, Zulima Pérez, quien actuará como representante del Ejecutivo en los trabajos de coordinación, seguimiento y adopción de acuerdos.

Torres ha señalado que el Ejecutivo desea reiterar su “plena disposición” a trabajar “de manera coordinada” con la Generalitat Valenciana, “manteniendo su apoyo y su mano tendida, como ha hecho desde el primer momento”, para avanzar conjuntamente en el proceso de reconstrucción tras los efectos de la dana.

El Gobierno de España puso de relieve que, “desde el inicio de esta situación excepcional”, se ha articulado “un modelo de coordinación permanente y singular” con la Generalitat Valenciana y con el conjunto de las administraciones implicadas, que se ha materializado en un “diálogo continuo” y en reuniones de trabajo “bilaterales y multilaterales” entre responsables del Gobierno de España y de la Generalitat Valenciana a todos los niveles, con el objetivo de dar “una respuesta eficaz y coordinada” a las necesidades derivadas de las inundaciones.

Por ello, “en todo momento durante la emergencia”, en el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) estuvo presente el ministro de Interior, Grande-Maslaska, o “yo mismo, mostrando una vez más el compromiso de este Gobierno con la coordinación institucional entre el Ejecutivo central y la Generalitat Valenciana necesaria para articular de forma continua el despliegue de recursos y medidas frente a la emergencia”.

En los primeros días se constituyeron cinco grupos de trabajo Gobierno-Generalitat, en los que tomaron parte siete ministros. “Estos grupos son Sanidad, con la ministra Mónica García; Infraestructuras, con el ministro de Transportes, Óscar Puente; Servicios Sociales y Vivienda, con los ministros Bustinduy e Isabel Rodríguez; Empleo y Empresa, con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, e Interior, con el ministro Fernando Grande-Marlaska”.

“Igualmente, me permito recordarle que el presidente del Gobierno se reunió personalmente en Valencia con las asociaciones de víctimas de la dana. Este encuentro, celebrado en mayo de 2025, permitió escuchar de primera mano sus testimonios y renovar el compromiso del Gobierno con las ayudas a las personas y entidades afectadas, la reconstrucción territorial y el apoyo psicológico necesario en su proceso de recuperación. El presidente mantuvo también una reunión con los alcaldes de los municipios afectados, en presencia de Francisco José Gan Pampols”, ha relatado.

“El Gobierno de España continuará con el esfuerzo ya desplegado en apoyo a la Comunitat Valenciana, que ha supuesto hasta la fecha la movilización de 9.006.826.026 millones de euros, lo que representa aproximadamente ocho de cada diez euros aportados por el conjunto de las administraciones públicas para la reconstrucción, compromiso que el Gobierno de España seguirá sosteniendo y desarrollando hasta la recuperación de los territorios afectados”, ha zanjado el ministro.