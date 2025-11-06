El director de arte de EL PAÍS, Diego Areso, recoge una Mención Especial en la entrega de los Premios Nacionales de Innovación y Diseño
El artista sostiene que “el mal diseño gráfico puede arruinar el mundo” en un vídeo proyectado durante el acto, inaugurado por la reina Letizia
El director de Arte de EL PAÍS, Diego Areso, recogió ayer miércoles la Mención Especial que recibió, en la modalidad de Trayectoria en Diseño, en el marco de los Premios Nacionales de Innovación y Diseño. En un vídeo, proyectado en la ceremonia justo antes de entregar los galardones, Areso aseguró: “¿El diseño gráfico va a salvar el mundo? No. ¿El mal diseño gráfico puede arruinar el mundo? Es posible. Todo está diseñado. Y cuando no sabemos de diseño o cuando las instituciones no aplican bien el diseño nos están hurtando una forma de acceder bien a la información”. Poco después, subió al escenario para llevarse el reconocimiento, en un acto presentado por la periodista y exdirectora de EL PAÍS Pepa Bueno, e inaugurado por la reina Letizia.
El jurado de los premios, que concede el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y se anunciaron el pasado julio, valoró “su aportación al diseño editorial y gráfico en España y el impacto de su trabajo en la transformación digital de la prensa escrita”. La nota destacó también “su labor docente y divulgativa y cómo esta ha contribuido a formar nuevas generaciones de profesionales del diseño gráfico y editorial en España”. En el vídeo, Areso se define como “diseñador periodístico y editorial”. Y subraya que su trabajo consiste en “buscar un camino entre dos puntos, el punto de salida, que es el contenido, y el punto de llegada, que es la audiencia”.
A lo largo de una trayectoria de casi tres décadas, Areso ha ido sumando cargos de relevancia en Condé Nast México y Latinoamérica, donde rediseñó cabeceras como Vogue, Glamour, GQ, AD y Vanity Fair, así como la dirección de arte en S Moda, PlayStation, Xtreme-Superjuegos y MAN. El jurado le celebró como “una figura esencial en el acompasamiento entre la transformación visual de periódicos y revistas y las grandes transformaciones sociales de la era digital en España e Hispanoamérica. Como subdirector y director de arte de EL PAÍS y responsable del diseño de sus suplementos y revistas, Areso ha liderado importantes procesos de rediseño que han marcado tendencia en el sector, gracias a una decidida apuesta por la integración entre contenido y forma, y a su defensa de que el diseño es también información”.
Los otros ganadores fueron la arquitecta Patricia Urquiola, Premio Nacional de Diseño 2025; Miguel Leiro Fernández-Cuesta, en la modalidad de Jóvenes Profesionales del Diseño; y la empresa Viccarbe Habitat, en la categoría de Diseño y Empresa.
