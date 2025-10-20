Ir al contenido
Las primeras imágenes del momento en que rompen las vitrinas de Louvre para robar las joyas del museo

La televisión francesa difunde un vídeo grabado por un visitante del museo en el que se ve a uno de los asaltantes forzando una vitrina

La policía francesa vigila este lunes los alrededores del Louvre, que permanece cerrado tras el robo de ayer. Foto: REUTERS
El País
El País
Madrid -
Un vídeo captado por un visitante del Louvre este domingo y difundido por la cadena de televisión francesa BFMTV muestra el momento exacto en que un hombre con un chaleco amarillo fuerza los cristales de una de las vitrinas que protegían las joyas. El robo se perpetró en siete minutos, según han asegurado las autoridades francesas, y los asaltantes se llevaron nueve piezas, aunque una de ellas, la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, la perdieron por el camino.

El asalto fue a primera hora de la mañana, entre las 9.30 y las 9.40, cuando aún no había muchos visitantes. Los ladrones entraron por un balcón usando una escalera de mudanzas situada al lado del Sena. Ingresaron a la galería de Apolo y rompieron con una radial las vitrinas. Tras hacerse con el botín, huyeron en moto. Las piezas robadas son joyas únicas que cuentan la historia de Francia y evocan su época de máximo esplendor, entre la Revolución Francesa y del Primer y Segundo Imperio.

El robo ha causado una gran conmoción en Francia por el valor histórico y simbólico que tienen las joyas. Además, ha puesto en entredicho las medidas de seguridad del Louvre. Un informe del Tribunal de Cuentas francés, previo al atraco de este domingo, había detectado ya fallos en el sistema de seguridad. Según informaron el ministro de Interior, Laurent Nuñez, y la titular de Cultura, Rachida Dati, los asaltantes eran ladrones profesionales que “habían hecho previamente un reconocimiento de la zona”.

La policía sigue investigando y el museo permanece cerrado este lunes.

