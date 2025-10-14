Aitana revela las primeras fechas de su gira mundial para 2026

La cantante catalana arrancará el 14 de marzo en Buenos Aires un ‘tour’ que la llevará por Latinoamérica y buena parte de España, a falta de anunciar actuaciones también en el resto de Europa y Estados Unidos

“Una nueva gira. Una nueva era”. Aitana anunció de esta manera en sus redes sociales las primeras fechas de su World Tour para 2026. En concreto, las de sus actuaciones en España y Latinoamérica. Aunque el mensaje aludía también a conciertos en el resto de Europa y en Norteamérica, de los que la artista aún no ha difundido más detalles. En septiembre actuará el 4 en Barcelona, el 11 en Madrid y el 18 en Bilbao. La gira que lleva el nombre de su último album, Cuarto Azul, comenzará el 14 de marzo en Buenos Aires, en el marco del Festival Lollapalooza, y el 22 del mismo mes actuará en Bogotá, dentro del Festival Estéreo Picnic.

En mayo se trasladará a España para presentarse el 9 en Roquetas del Mar (Almería), el 15 en Murcia, el 22 en Valencia y el 29 en Albacete. La artista inaugurará el Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026 el próximo 5 de junio, en un concierto en el monumental escenario de la Plaza de España. Ese mismo mes actuará el 12 y el 13 en Palma de Mallorca, el 19 en Fuengirola (Málaga) y el 26 en Avilés. En julio la gira le llevará el 4 a Las Palmas de Gran Canaria, el 10 Zaragoza, el 12 a Cádiz, el 18 a Úbeda (Jaén) y el 22 estará en A Coruña.

La venta general será a partir del 23 de octubre pero Santander SMusic abrirá una preventa exclusiva el día 20 a las 10:00 para aquellos que tengan la tarjeta de Aitana del Banco Santander. Ese mismo día, a partir de las 12.00, podrán acceder a la preventa todos los clientes del Banco. La preventa se cerrará a las 9:49 del 22 de octubre.

Con más de 11 millones y medio de oyentes mensuales en Spotify, Aitana se ha consolidado en 2025 como una de las artistas pop hispanohablante más importantes del mundo. La autora de hits como Vas a quedarte tenía previsto llevar también su gira mundial a Los Ángeles, Miami y Nueva York, en Estados Unidos; y en Europa, a Londres, Milán y París, sin que haya concretado las fechas para esas ciudades.

Tras tres exitosos álbumes de estudio y un documental de Netflix —que revela su lado más personal— su último trabajo ha sido elaborado junto a algunos de los nombres más importantes de la industria, como Nico Cotton, Manu Lara, Casta, Andrés & Mauricio, GALE, Spreadlof y muchos más.