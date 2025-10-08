Ir al contenido
_
_
_
_
Cultura
Premio Nacional Músicas Actuales

El armonicista Antonio Serrano gana el Premio Nacional de Músicas Actuales 2025

El jurado destaca al músico por su contribución a géneros tan diferentes como el flamenco, el pop, el folk, el jazz o la música clásica

El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El armonicista Antonio Serrano (Madrid, 51 años) ha ganado el Premio Nacional de Músicas Actuales 2025, dotado con 30.000 euros. El jurado ha decidido conceder el galardón a Serrano por su contribución a géneros tan diferentes como el flamenco, el pop, el folk, el jazz o la música clásica. “Como intérprete, compositor y arreglista ha situado a la armónica cromática en niveles de creatividad y proyección fuera de lo habitual, formando parte de proyectos de referencia como sus colaboraciones con Paco de Lucía, Jorge Pardo y Federico Lechner, alcanzando a nuevos públicos y ampliando los horizontes de este instrumento dentro y fuera de España, destacando además su actividad docente”.

Entre sus trabajos más recientes se encuentra el estreno en noviembre de 2020 de su adaptación para armónica y orquesta de El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, y el proyecto denominado Bach & Bach junto a Daniel Oyarzábal y Pablo Martín Caminero, que presentó en febrero de 2021. El año pasado estrenó Porter & Gershwin, acompañado por los pianistas Federico Lechner e Ignasi Terraza, un disco en el que la armónica de Serrano sustituye a la voz en las composiciones de George Gershwin y Cole Porter. También en 2024 estrenó Flamenco Messengers, en el que reúne a músicos jóvenes del ámbito del jazz y del flamenco para mostrar un repertorio amplio y ecléctico.

Sobre su afición a la armónica, explicó en una entrevista para este diario en 2022: “Al principio era casi más un juguete que un instrumento como tal. Mi padre fue la única persona que he conocido que se tomaba la armónica en serio y nos la inculcó tanto a mí como a mis dos hermanos, Mariela y Daniel. De hecho, apenas hay intérpretes profesionales en todo el continente europeo, aunque ahora se está desarrollando en Asia un interés brutal por la armónica cromática y yo hasta tengo algún alumno chino o de Hong Kong. Aquí ningún padre pensaría que la armónica le puede servir a un hijo para ganarse la vida. Y eso que, si lo pensamos fríamente, la competencia a la que ha de enfrentarse un pianista es muchísimo mayor”.

Serrano acumula un reconocimiento internacional que quizá no se conozca bien en España. Tiene premios Grammy y ha tocado con figuras mundiales como Paco de Lucía, Wynton Marsalis o Barbara Hendricks. Ha reinterpretado a Bach, quizá su compositor favorito, y ha protagonizado proyectos de jazz y flamenco, clásicos argentinos; álbumes a dúo con Federico Lechner, Javier Colina o Josemi Carmona; proyectos en solitario como Harmonius o Tootsology, homenajes al gran armonicista belga Toots Thielemans, y cerca de medio millar de colaboraciones con artistas de toda condición y pelaje. También ha desarrollado una vertiente en la docencia.

El Premio Nacional de las Músicas Actuales es un galardón anual que concede el Ministerio de Cultura de España. Está dotado con 30.000 euros y hace un reconocimiento “de las acciones que más han destacado en el ámbito de las músicas actuales realizadas por personas físicas o por colectivos susceptibles de ser considerados como creadores”.

El Premio Nacional de Músicas Actuales se lleva otorgando desde 2009. En aquella primera edición lo ganó Joan Manuel Serrat. Estos son los otros premiados: Tulsa (2024), Rodrigo Cuevas (2023), Silvia Pérez Cruz (2022),Rozalén (2021), Chano Domínguez (2020), María Rodríguez, Mala Rodríguez (2019), Christina Rosenvinge (2018), Javier Ruibal (2017), Martirio (2016), Jorge Pardo (2015), Carmen París (2014), Luz Casal (2013), Kiko Veneno (2012), Santiago Auserón (2011), Amaral (2010) y Joan Manuel Serrat (2009).

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Joan Manuel Serrat: “Cuando tengo bajones, no hay química ni licor capaz de resolverlo”

Carlos Marcos | Barcelona

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
FIESTA DE OFERTAS PRIME. Cubo enchufe USB 7 en 1. Carga varios dispositivos electrónicos a la vez. SOLO 9,93€ (24% DE DESCUENTO)
FIESTA DE OFERTAS PRIME. Cubo enchufe USB 7 en 1. Carga varios dispositivos electrónicos a la vez. SOLO 9,93€ (24% DE DESCUENTO)
escaparate
Set de cuatro recipientes para guardar y conservar embutidos con un 50% DE DESCUENTO. SOLO 6,88€
Set de cuatro recipientes para guardar y conservar embutidos con un 50% DE DESCUENTO. SOLO 6,88€
escaparate
Crema antifatiga L'Oreal Paris Men Expert. SOLO 5,90€ (9% DE DESCUENTO)
Crema antifatiga L'Oreal Paris Men Expert. SOLO 5,90€ (9% DE DESCUENTO)
escaparate
Amazon Fire TV Stick 4K. Compatible con Wi-Fi 6. SOLO 35,90€ (49% DE DESCUENTO)
Amazon Fire TV Stick 4K. Compatible con Wi-Fi 6. SOLO 35,90€ (49% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_