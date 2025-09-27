Curro Romero recibe el alta hospitalaria

Curro Romero ha recibido el alta hospitalaria y seguirá recuperándose en su domicilio después de reponerse del cuadro de neumonía que siguió a la enfermedad de la covid, por el que ha estado ingresado en el Hospital Macarena de Sevilla desde el pasado lunes.

Los médicos que le atienden han tomado esta decisión después de cotejar unas placas y determinar que el estado del veterano diestro es óptimo para marcharse a casa. El llamado ‘Faraón de Camas’ permaneció los dos primeros días de su ingreso en observación y con las visitas restringidas, aunque pudo pasar a planta el pasado miércoles.

El torero, según han confirmado a EFE sus allegados, se encuentra animado y estable, pendiente de la actualidad taurina y con ganas de seguir la emisión televisiva de la Feria de San Miguel.

Los íntimos del camero, han señalado las mismas fuentes, se muestran aliviados por su rápida recuperación, destacando que ha sido mucho más rápida que en episodios anteriores, que también obligaron a su hospitalización. Estos problemas de salud han seguido a la infección de orina y a otra crisis respiratoria que obligaron a ingresarle dos veces el pasado mes de mayo. Justo un año antes había sufrido la fractura de la cabeza del fémur en un accidente doméstico.

En aquella ocasión fue intervenido también en el Hospital Macarena, centro de referencia para el matador camero que, además de arrastrar la enfermedad del Parkinson, superó hace cinco años un cáncer de laringe que marcó un antes y un después en su estado físico.