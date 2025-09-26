Ir al contenido
Cultura
Palestina

La justicia británica archiva la causa por terrorismo contra el rapero de Kneecap por un defecto de forma

Liam Óg Ó hAnnaidh fue acusado de exhibir una bandera de la organización Hezbolá, considerada terrorista en el Reino Unido

El País
El País
La justicia británica ha archivado este viernes la causa por terrorismo contra Liam Óg Ó hAnnaidh, integrante de la banda de rap Kneecap, de origen irlandés. El rapero de 27 años —conocido con el nombre artístico de Mo Chara— fue acusado el 21 de mayo pasado por la Policía Metropolitana de Londres por supuestamente mostrar una bandera de Hezbolá, organización considerada terrorista por el Reino Unido desde 2019, durante un concierto en el O2 Forum de Londres en noviembre de 2024. El juez Paul Goldspring, tras una audiencia en el Tribunal de Magistrados de Westminster, ha dictaminado que el artista fue acusado fuera del plazo de seis meses establecido por la ley: “El cargo es ilegal y nulo, y este tribunal no tiene jurisdicción para juzgarlo”.

El acusado compareció este viernes ante el Tribunal de la Corona de Woolwich. Tras conocer el dictamen, Ó hAnnaidh ha celebrado la decisión junto a decenas de partidarios y sus compañeros de Kneecap.

La ministra principal de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, también mostró su acuerdo con el fallo en una publicación en X: “Estos cargos formaban parte de un intento calculado de silenciar a quienes se manifiestan y denuncian el genocidio israelí en Gaza”.

En la misma línea se ha manifestado el propio Ó hAnnaidh a la salida del juzgado: “Todo este proceso nunca se trató de mí, ni de ninguna amenaza para la población, ni de terrorismo”, ha dicho a la salida del tribunal, y ha agregado que “todo se trataba de Gaza, de lo que ocurre si te atreves a alzar la voz”.

Daniel Lambert, mánager de Kneecap, ha dicho en redes sociales: “Hemos ganado. Liam Óg es un hombre libre. Dijimos que lucharíamos contra ellos y ganaríamos. Lo hicimos (dos veces). Kneecap no tiene cargos ni condenas en ningún país, nunca. La vigilancia política ha fracasado. Kneecap está en el lado correcto de la historia. Gran Bretaña, no. Palestina libre”.

No es la única investigación en la que se ha visto envuelto el rapero en los últimos meses. El departamento de policía de Avon y Somerset abrió el pasado junio una investigación contra la banda Kneecap por hacer comentarios contra el Estado de Israel durante su actuación en el festival de Glastonbury, por un posible delito de incitación al odio. El caso también fue archivado poco después, sin llegar a los tribunales.

Archivado En

