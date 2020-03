Los siete libros de la semana

Entre 2014 y 2019 aparecieron numerosos estudios, en todo el mundo, sobre la Primera Guerra Mundial, también conocida como Gran Guerra. El aniversario ha sido, en este sentido, harto positivo. A pesar de no contarse entre los países beligerantes y de haber permanecido neutral a lo largo del conflicto, España no ha escapado a esta producción historiográfica favorecida por los vientos centenarios. Las razones, las características y el ejercicio real de la neutralidad española, como seguramente no puede ser de otra manera, han estado en el centro de todos los debates. En uno de los últimos volúmenes publicados en nuestro país en estos años conmemorativos, La Gran Guerra en la España de Alfonso XIII, coordinado por Carlos Sanz Díaz y Zorann Petrovici, esta cuestión ocupa muchas páginas. Lea aquí la crítica entera de JORDI CANAL.