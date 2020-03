Neutralidad real

Entre 2014 y 2019 aparecieron numerosos estudios, en todo el mundo, sobre la Primera Guerra Mundial, también conocida como Gran Guerra. El aniversario ha sido, en este sentido, harto positivo. A pesar de no contarse entre los países beligerantes y de haber permanecido neutral a lo largo del conflicto, España no ha escapado a esta producción historiográfica favorecida por los vientos centenarios. Las razones, las características y el ejercicio real de la neutralidad española, como seguramente no puede ser de otra manera, han estado en el centro de todos los debates. Como asegurara Miguel de Unamuno, en 1915, “en rigor, no hay neutrales. Todos estamos en guerra. No hay más que diferencias de grado”. Se trató, en fin de cuentas, de un beligerante neutralismo en una España en nada aislada en la esfera internacional.

En uno de los últimos volúmenes publicados en nuestro país en estos años conmemorativos, La Gran Guerra en la España de Alfonso XIII, coordinado por Carlos Sanz Díaz y Zorann Petrovici, esta cuestión ocupa muchas páginas. Se insiste en la obra sobre todo en tres temas. Primeramente, la renovación de las formas de la diplomacia. A pesar de no estar entre los países enfrentados en los campos de batalla, España no escapó a los cambios que se estaban produciendo en el sector de las relaciones internacionales y la diplomacia, que culminaron en el multilateralismo representado por la Sociedad de Naciones. Las transformaciones, que habían empezado en muchos casos antes de 1914, afectaban a la formación y la especialización del personal, la ampliación de la red consular en todo el mundo y una mayor atención a los intereses comerciales.

Constituye el segundo de los asuntos tratados en el libro la discutida confrontación entre aliadófilos y germanófilos. Algunos estudiosos han aludido a una auténtica guerra civil de palabras. No es una apreciación desencaminada. Luis Araquistaín aseguraba, en 1917: “La guerra europea es una guerra civil continental, y los pueblos que no se purifican en la lucha contra otros pueblos, quizá necesiten purificarse en un conflicto intestino”. En cualquier caso, al margen del análisis de las posiciones de Ortega y Araquistaín o de la polémica entre Bernard Shaw y Maeztu, se constata, en este volumen, que los enfrentamientos discursivos trascendieron los estratos intelectuales y tuvieron efectos en toda la sociedad. La prensa y las elecciones locales constituyen buenas muestras. Se abandona así una idea bastante enraizada historiográficamente, según la cual estas cuestiones no preocuparon a la mayoría de los españoles, más allá de las capas dirigentes. Sin la memoria de estas pugnas, leídas en clave hispánica, resulta difícil explicar algunas de las cosas que iban a ocurrir durante la Segunda República.

Por último, aunque seguramente el punto central del volumen, el destacado papel del rey Alfonso XIII en el despliegue neutralista. Estuvo muy activo durante toda la guerra, como agente de negocios, mediador, protector de intereses de países beligerantes o bien como pieza de referencia de la labor humanitaria desplegada desde la Oficina Pro Cautivos. Todo ello era bueno para España, en el terreno material o de prestigio —una ocasión única para incrementar la presencia entre las potencias mundiales—, y, asimismo, lo era para la figura del rey y la monarquía. Estamos ante una neutralidad bien real. Las circunstancias de la posguerra, sin embargo, tanto a escala internacional como nacional, frustraron casi todas las expectativas del monarca. En La Gran Guerra en la España de Alfonso XIII, Carlos Sanz Díaz, Zorann Petrovici y sus colaboradores nos ofrecen, en definitiva, una mirada compleja y renovada sobre unos momentos decisivos, aquí y en todo el mundo, del siglo XX.