Mónica Naranjo, Pastora Soler, Sergio Dalma y Fangoria, premios Cadena Dial

Mónica Naranjo, Pastora Soler, Sergio Dalma y Fangoria, los dos primeros en reconocimiento a sus 25 años de carrera profesional y los dos segundos por sus tres décadas en la música, son los principales artistas distinguidos en la 24ª edición de los premios Cadena Dial, que la emisora ha anunciado este viernes en Madrid. La gala de entrega se celebrará el jueves 12 de marzo en el recinto ferial de Tenerife y en ella también serán galardonados Sebastián Yatra —Dial Latino—, Manuel Carrasco —Dial a Mejor Gira—, Edurne, Aitana, Melendi, los dúos Estopa y Amaral, Funambulista, India Martínez, Dani Martín, Antonio José, Dani Fernández, Pablo López y Vanesa Martín.

El humorista y locutor Luis Larrodera, que también será el encargado de presentar la gala, ha recibido a parte de los artistas premiados en el estudio principal de la Cadena SER, junto a Pedro Martín, presidente del cabildo de Tenerife, y al responsable de cadenas musicales de PRISA Radio, Vicent Argudo. Martín ha subrayado la alegría que le supone a la isla albergar, una vez más —con esta serán ya 14— una de las grandes galas de la música en español. "Nuestra cadencia de voz ya revela lo que cada año asientan estos premios, que somos puente entre España y Latinoamérica", ha señalado.

Mónica Naranjo recibe la distinción en un momento "vivo, enérgico, excepcional". "No importa tanto el premio como el reconocimiento que implica", ha asegurado la cantante catalana, una de las presentes en el estudio. Una idea en la que han abundado el resto de artistas, que ven en los premios Dial un "punto de encuentro" para la familia de la música pop en español.

Antonio José, que arranca el 14 de marzo la gira de presentación de su último álbum, Antídoto, puso como ejemplo las dos colaboraciones que surgieron de sendas galas en las que fue premiado. Colaboró con Carlos Rivera y con Cali y El Dandee a raíz de diferentes encuentros en Tenerife y espera repetir experiencia. "¿Quién me dice que esta tercera vez que me premian no me va a salir algo?", ha comentado entre risas del resto de galardonados que lo acompañaban.

Además de los premiados, la fiesta contará con las actuaciones de Dvicio, Camila, Tini, María Parrado, Morat, Cepeda, Beret, Marta Soto, Blas Cantó y Rulo y la Contrabanda.

La organización ha batido de nuevo el récord de tiempo de venta de las entradas, que se han agotado en menos de una hora. Además, la emisora renueva el compromiso social de los premios al poner en marcha para esta nueva edición la campaña #SéDial, que demanda igualdad, reconocimiento de la diversidad e inclusión.

La ceremonia de los premios podrá seguirse en directo, a partir de las 20.30 hora canaria (21.30 en la Península), en la web de Cadena Dial, en su Facebook y en el canal de televisión Divinity.