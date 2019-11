Antonio José: “La música es lo que necesito todos los días”

Hace cuatro años ganó el concurso televisivo La Voz y desde entonces ha publicado cinco álbumes. Con ellos, Antonio José ha logrado cuatro discos de platino y dos de oro, entre otros reconocimientos. Ahora está presentando Antídoto, que salió a la venta el pasado viernes, con un título que hace referencia a la función que el artista otorga a la música en su vida. “Es lo que necesito todos los días en mi vida”, le confesó a Laura Piñero. La periodista de la cadena SER entrevistó al artista en los Teatros Luchana de Madrid como parte de los encuentros que EL PAÍS organiza dentro del programa EL PAÍS+, dirigido a los lectores del diario.

“Desde pequeño me han inculcado el valor de la música. No hay nada en el mundo que sea capaz de conectar el cielo y la tierra como lo hace ella”, explicó el músico. Antonio José (Palma del Río, Córdoba, 24 años) ganó con solo 10 años el programa Eurovisión Junior, apoyado por su familia y convencido de que, de una manera u otra, su vida estaría vinculada a la música. Desde ese concurso hasta La Voz estuvo “viviendo” y tocando puertas de discográficas y salas, averiguando si quería entrar en la industria o guardarse su pasión para la intimidad. “Poco a poco fui creyendo en mí y el último empujón, una vez más, me lo pegó mi madre”.

Gracias a algunos artistas que lo “arroparon” desde sus inicios, como Vanesa Martín o Antonio Orozco, dio el salto con su primer disco, El Viaje. Considera que su segundo disco le sirvió para empezó a pensar quién quería ser en la música y el tercero le hizo artista. Ahora, en Antídoto ha terminado de crecer. Este trabajo lo ha llevado a extremos “necesarios” para ver hasta dónde era capaz de llegar. “A veces por miedo nos limitamos y eso no nos deja avanzar en la vida y este disco me ha liberado de estos miedos”, apuntó. El apoyo para superar esos temores lo ha encontrado en su familia y amigos.

El riesgo que asumió ha desembocado en sonidos poco presentes en sus anteriores trabajos, como los intensos toques urbanos y latinos. “Una montaña rusa”, como ha descrito el artista, en la que puede montarse cualquier oyente sin importar procedencia o edad. Parte de esta textura la ha ido recogiendo en los viajes que Antonio José ha realizado para su producción. El disco se ha grabado en diferentes ciudades, como Los Ángeles, Bogotá o Miami, por el deseo del artista de abandonar su zona de confort y probar otros productores y sabores.

Adiós, Vete de una vez y Cierra la puerta son algunas de los temas que incluye el disco y de los que habló el cantante. Aunque con el que se emocionó fue Andalucía. El músico, que ha estado viajando estos cuatro años, reflexionó sobre la necesidad de no perder las raíces ni la referencia sobre el lugar que uno ocupa en su casa.

A preguntas del público, ahondó en esta idea al declarar que aconsejaba a su yo futuro nunca olvidar de donde viene. Además de responder a algunos lectores, se acercó a saludar a una seguidora con la que había hablado previamente por Twitter. Y es que él contestó a un mensaje de la madre de la chica en esta red social en el que la reprendía por creer que Antonio José le fuese a contestar a sus mensajes.