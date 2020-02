Dean-Charles Chaoman y George MacKay, en '1917'.

La Primera Guerra Mundial iba a durar poco y se convirtió en una larga contienda con cerca de 18 millones de muertos y con conclusiones que años después se siguen padeciendo. En 1917, de Sam Mendes, se cae en varios errores que parecían superados en el cine, con lo que pierde interés.

Retorno al maniqueísmo de hace décadas. Ya habíamos abandonado lo de los alemanes malos y tontos, y los aliados, buenos, listos y guapos.

Huida de profundidad. No hay reflexión alguna sobre la guerra o crítica al mando.

¿Espectáculo perfecto? Se intenta manipular al espectador e incluso al crítico con el lema de “la película está muy bien hecha”. Y pocas personas cuestionan que lo menos que se le puede pedir, en el año 2020, a un filme es que esté bien hecho.

Se altera la realidad militar. Sam Mendes se escuda en que su abuelo hizo algo parecido o le contó algo similar. Sin embargo, los jefes de unidad no andaban por el frente como aquí aparece la figura del coronel estirado interpretado por el actor Benedict Cumberbatch. Los mandos de unidad estaban en castillos y villas alejados de la miseria de los soldados, y cómodamente despachaban en lugares perfectamente acondicionados. Muchos de ellos dormían en camas con sábanas limpias, pero parece que este pequeño detalle no le interesa reflejarlo a Sam Mendes. Fue a raíz de esta guerra y de ver cómo gran parte de la oficialidad no pisaba el frente, cuando cambió el concepto del mando. Desde la guerra de África y, posteriormente en la Segunda Guerra Mundial, los oficiales fueron delante, con la tropa, y como consecuencia, muchos de ellos cayeron.

El aspecto militar no se refleja en pantalla, sino que se apuesta por una acción más cercana a la vivida por un jugador pasivo de videojuego. La mayoría de los soldados que fueron a la Gran Guerra eran analfabetos y bastante jóvenes. Lo habitual era que se defecaran en sus uniformes por miedo antes de entrar en combate. En 1917 no se muestra ese terror, sino que se apuesta por sacar un montón de ratas y un ejército de “malos” alemanes a los que no pueden llamar “nazis” porque aún no había surgido ese movimiento diabólico.

Y Mendes no cuenta lo que pasó en la batalla de El Somme cuando a las pocas horas había más 8.000 ingleses muertos por la incompetencia militar británica de la estirpe de Balakalava o Gallipolli.

En comparación con otro cine bélico, no hay ritmo narrativo como en Objetivo: Birmania; no hay retrato certero de distintos estilos del mando como en Whisky y gloria; no hay sensación de derrota o triunfo como en El puente sobre el río Kwai. La comparación con Alas, de William A. Wellman, o con Los mejores años de nuestra vida, de William Wyler, en las que no se dispara un solo tiro, deja muy atrás a 1917.

Sobre la Primera Guerra Mundial, recomiendo antes Senderos de gloria o Sin novedad en el frente. 1917 se basa en transmitir qué buenos eran los británicos, qué malos los alemanes, y que la única opción para los neutrales es estar con los buenos…

José Manuel Fernández López es coronel del Ejército de Tierra. Acaba de editar Con las botas puestas (Edaf) y es autor de Diccionario de películas del cine bélico (T & B).