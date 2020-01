Lluís Pasqual deja la dirección del teatro de Antonio Banderas

Lluís Pasqual (Reus, 1951) deja la dirección artística del Teatro Soho CaixaBank de Málaga, del que se hizo cargo en febrero del año pasado, cuando Antonio Banderas anunció su fichaje estrella. En una carta hecha pública este miércoles por Pasqual y dirigida a Banderas, con el título Su turno, maestro, el director catalán explica su salida en términos taurinos y aclara que el puesto debe ocuparlo ahora el propio actor. "Cuando Banderas me propuso acompañarle en la aventura (...) mi plan era dedicarme únicamente a su oficio como director de escena, sin ningún otro tipo de responsabilidades en un teatro más allá que lo que ocurre en un escenario". "Pero Antonio necesitaba varias manos que asir para que el sueño fuera concreto y real. Y una de esas manos pensó que era la mía. Al mismo tiempo me ofrecía la suya en un momento no especialmente fácil para mí, aunque eso ya sea historia. ¿Cómo podía no ayudarle en la locura de abrir un teatro y hacer A Chorus Line al mismo tiempo como actor? ¿Cómo podía no contribuir a ese acto de insensata generosidad (así es el personaje) que pretendía hacer? Creí que debía estar a su lado", detalla en la carta. Y continúa: "Ahora el parto se ha producido. La primera parte no podía salir mejor. El teatro ha abierto sus puertas con un espectáculo inmejorable. Y Antonio no ha estrenado un juguete, como alguien podía pensar, sino que responsablemente ha tenido un hijo. El Teatro del Soho Caixabank es un hijo de Antonio Banderas y yo pienso, como pensé desde el principio, aunque él mismo no lo supiera que no hay nadie mejor que él para dirigirlo (...). l me había confiado la muleta y el estoque, pero yo ahora le tengo que devolver los trastos de matar porque ahora el maestro, para seguir en lenguaje taurino, es él".

Antonio Banderas, en un comunicado muy corto a diferencia de la larga explicación del que ha sido hasta ahora el director artístico del teatro, le agradece a Pasqual el esfuerzo, el trabajo y el cariño. “Desde su sabiduría de avezado arquitecto teatral ha contribuido a edificar este teatro con unos sólidos cimientos que dan forma al que siempre ha sido mi sueño de tener un teatro en mi Málaga natal”, explica Banderas.

Tras la dimisión de Pasqual al frente del Teatre Lliure de Barcelona, en septiembre de 2018, tras las denuncias de acoso por parte de una actriz, Banderas vio la gran oportunidad de contratar a uno de los creadores teatrales más prestigiosos y valorados de Europa para su proyecto teatral en su ciudad natal. “En cuanto Lluís abandonó el Lliure, me tiré a por él”, explicó entonces el actor. Por su parte, Pasqual calificó de “magnífica” la propuesta, aunque ya se mostró cauto. “Lo primero que quiero hacer es establecer un contacto con la ciudad, porque el teatro es el resultado de intentar adivinar los deseos del público antes de que el público los conozca. Mi sueño es acompañar a Antonio en su sueño. Quisiera que el Soho fuera, como fueron en su momento el Lliure en Barcelona o el María Guerrero en Madrid, lugares de referencia a los que había que acudir necesariamente porque sabías que algo siempre te ibas a encontrar”, aseguró el director durante la presentación pública de este proyecto, que se inauguró el pasado noviembre con el estreno del musical A Chorus Line, que está protagonizando el propio Banderas.

“Lo ideal en un futuro”, aseguraba hace un año Pasqual, “sería llegar a una producción propia de cuatro obras, además de acoger otras funciones externas”. Uno de los aspectos que más atraían al dramaturgo catalán era que el Soho se iba a hacer cargo de la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga, un centro privado de estudios que iba a contar con una sala de representación en el mismo edificio. “Un teatro con escuela es más teatro, igual que un equipo de fútbol con cantera es más equipo”, aseguró.

A Chorus Line termina sus funciones en Málaga el próximo domingo con Antonio Banderas en el papel de Zech. La función del sábado solo se realizará por la tarde, ya que ese día se celebra en la ciudad andaluza la gala de los Premios Goya, en la que Banderas parte como favorito para el galardón al mejor actor protagonista por Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar. El musical de Broadway continuará su gira, ya sin Banderas como protagonista, por Bilbao, Barcelona y Madrid.

Tras A Chorus Line, el Soho tiene programados otros dos espectáculos: The Door(7 y 8 de febrero), del creador escandinavo Jo Strømgren, un espectáculo visual de teatro-danza sobre los movimientos migratorios en Europa a lo largo de la historia; y Romancero gitano (14, 15, 16 y 21, 22, 23 de febrero), un recital de Núria Espert dirigido por el propio Pasqual.