José Sacristán se despide del teatro: “Con ‘Señora de rojo’ se puede dar por acabado mi recorrido”

Tras más de 60 años sobre el escenario, José Sacristán comentó esta tarde en Valencia que ya tiene una edad, 82 años, para ir pensando en retirarse de las tablas. De hecho, sin que nadie le preguntara, el popular actor anunció que la obra Señora de rojo sobre fondo gris, adaptación de una novela de Miguel Delibes, con la que tiene compromisos cerrados hasta el 2021, será "probablemente" su despedida del teatro. "No hay que ignorar el calendario", dijo en alusión a su edad y antes de expresar sus dudas de que, "después de esto, pueda encontrar algo que pueda interesarme para hacer teatro". El montaje se representa en el Teatro Olympia de Valencia del 22 de enero al 2 de febrero.

"Interpretar a este personaje es un regalo, sus estados de emoción... y el valor añadido que tengo es que Delibes era amigo mío, y lo admiré y lo quise profundamente", señaló. "Esta obra es una de las cosas más satisfactorias que he hecho en mi carrera profesional, un homenaje a mi amigo", añadió el intérprete de Chinchón que ha participado desde 1960 en 24 obras teatrales y musicales y más de un centenar de películas. "Creo que con Señora de rojo se puede dar por acabado mi recorrido", afirmó sobre el monólogo, que ha recibido una excelente acogida tanto de público como de la crítica desde su estreno en 2018. Sonó a despedida pero sin cerrarse todas las puertas.

Con su perfecta dicción y dominando escénicamente la conferencia de prensa desde la cabecera de una enorme mesa, Sacristán explicó que le costó mucho convencer a Delibes para que autorizara realizar una versión teatral de una novela muy personal. Hombre pudoroso y ajeno al exhibicionismo, el escritor narró en ese libro el amor por su mujer, Ángeles Castro, una persona fundamental en su vida, la mujer que le incitó a leer y a conocer a los grandes como Marcel Proust. La novela también relata el proceso de la enfermedad y la muerte a los 48 años de su esposa. Y lo hace creando el personaje de un pintor que interpreta Sacristán en una adaptación en la que participó otro de los grandes del teatro español, José Sámano, fallecido el pasado año, e Inés Camiña, además del actor.

Para Sacristán, la obra significa "acompañar a Miguel Delibes a mirar y mirarse en lo que tiene que ver con la noticia de la pérdida, y, a partir de ahí, de la memoria del amor, recuperar lo que fue la vida con esa persona". El acto también subrayó su prosa, cuyas líneas "están construidas como el acueducto de Segovia o la catedral de Burgos", pero que al mismo tiempo utiliza "un lenguaje cotidiano, próximo, accesible y hasta coloquial incluso". Miguel Delibes (1920-2010) no escribió ninguna obra de teatro, pero cuatro de sus novelas han sido adaptadas para ser interpretadas en el escenario: Cinco horas con Mario (1979), La hoja roja (1983), Las guerras de nuestros antepasados (1989) y Señora de rojo sobre fondo gris (2018).

¿Y también piensa retirarse del cine? La respuesta de Sacristán fue un tanto ambigua pero no sonó a despedida. Dijo que ahora estaba en la segunda temporada de la serie de Netflix Alta mar y que tenía algunos proyectos. "Cada vez me molestan más los rodajes de 10-12 horas, el exterior-noche... Cada día lo llevo peor. Pero me encanta compartir momentos con actores jóvenes, convivir con ellos es formidable y un aprendizaje", afirmó. Destacó la preparación y el talento tanto de los nuevos realizadores como de los intérpretes del cine español.

También manifestó que no echaba de menos especialmente haber interpetado a personajes como Rey Lear u otros grandes papeles. Aseguró que había tenido una trayectoria mucho mejor de lo que podía imaginarse cuando empezó, parafraseando a su amigo Fernando Fernán Gómez.