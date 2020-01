El videoclip de Eminem sobre la matanza del festival de Las Vegas, explicado

Eminem durante un concierto en Dinamarca, en 2018. En vídeo, el videoclip de 'Darkness' explicado. AFP | Vídeo: L.M RIVAS Firma: T. Christensen / R. Scanpix

El rapero estadounidense Eminem ha publicado este viernes y por sorpresa, su nuevo álbum Music To Be Murdered By y el videoclip de su canción Darkness. El sencillo, que parece hablar de la soledad del artista y de sus adicciones, un clásico en el repertorio del artista, es en realidad un alegato a favor de la regulación de armas en su país, en el que reconstruye el atentado del Route 91 Music Festival, en el que un tirador solitario, Stephen Paddock, acabó con la vida de 58 personas e hirió a otras 413 personas que disfrutaban de una noche de música La serie de analiza la nueva obra audiovisual del artista en la serie de EL PAÍS Lo Está Petando.