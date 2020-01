Eminem lanza por sorpresa su nuevo álbum

El rapero estadounidense Eminem ha estrenado este viernes, por sorpresa, el undécimo álbum de su carrera, Music To Be Murdered By, en el que colabora con artistas como Young M.A, White Gold, Ed Sheeran, Juice WRLD y Don Toliver. A lo largo del día, el propio cantante, de 47 años, ha publicitado su nuevo lanzamiento desde sus redes sociales. El último disco que había publicado había sido Kamikaze, en 2018.

También se ha estrenado el vídeo de una de sus nuevas canciones, Darkness, que hace referencia al consumo de drogas y de alcohol, y alude a la masacre ocurrida en Las Vegas en octubre de 2017, en la que un hombre disparó desde la ventana de su habitación de hotel contra una multitud. Menciona también otros casos de tiroteos en varios lugares de Estados Unidos para, al final, enviar un mensaje a favor de cambiar las leyes sobre el uso de armas de fuego en el país.

El disco no ha escapado a la rápida polémica que se ha formado por los versos de Unaccommodating, canción en la que le acompaña Young M.A: "Estoy considerando gritar 'bombas fuera' en medio del juego, como si estuviese esperando fuera de un concierto de Ariana Grande". La frase recuerda el ataque terrorista del 22 de mayo de 2017, ocurrido en Mánchester en una presentación de la cantante estadounidense, que dejó 22 personas muertas y 59 heridas. En la canción, que incluye sonidos de disparos, son mencionados también el exdictador iraquí Sadam Hussein, el ayatolá iraní Ruhollah Jomeini y el abatido líder terrorista saudí Osama bin Laden.

El título y la rojiza cubierta del nuevo trabajo de Eminem están basados en un disco homónimo del director de cine Alfred Hitchcock. El lanzamiento del rapero se puede adquirir en la tienda oficial de Eminem, así como en Amazon Music, Apple Music, Google Play, iTunes y Spotify.