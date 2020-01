‘La trinchera infinita’, mejor película en los premios Forqué

Gonzalo Suárez (Oviedo, 85 años), un cineasta singular, sin parangón en España, recibió la Medalla de Oro de Egeda anoche, gracias a su singular filmografía. Tras recordar a su hermano, el fallecido director de fotografía Carlos Suárez, habló de los productores. "Pensaba que a lo mejor no se iban a acordar de mí, pero siempre me he acordado de ellos", contaba entre risas y bromas. "Respeto muchísimo a los productores, una profesión dificilísima que a veces, porque no había más remedio", dijo más serio, y agradeció a Enrique Cerezo -"el dueño de mis películas"- su labor de conservación del cine español. Y remató su discurso con un "acabados los preámbulos, ya no tengo más que decir, salvo volver a dar las gracias".

Suárez, que el pasado mes de febrero estrenó su filme de animación El sueño de Malinche, está en estos momentos moviendo uno de los cinco guiones que escribió junto a Sam Peckinpah. En su origen Operación Doble Dos estaba inspirado en la amenaza real de un atentado contra Franco y Eisenhower. "Me dolió que no se rodara en vida de Peckinpah", cuenta el director de Ditirambo, Remando al viento, Mi nombre es sombra o El detective y la muerte. El guion ha cambiado, tiene productor, pero no está claro que lo vaya a dirigir el mismo Suárez.