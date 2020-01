Las series que marcarán 2020

2020 marcará un nuevo récord en el número de ficciones, que ya en 2019, solo en EE UU, superó los 500 estrenos de series hechas allí. Eso en un momento en el que las plataformas digitales están apostando por la producción internacional a lo grande.

En España será el año en el que la ficción explore en el terrorismo de ETA, ya sea en Patria (HBO España) la adaptación de la novela de Fernando Aramburu o La línea invisible (Movistar+), de Mariano Barroso. También llegará la serie fantástica de Alex de la Iglesia 30 monedas (HBO), el policíaco La unidad (Movistar+), Néboa (La 1), La valla (Antena 3), Madres (Telecinco), Veneno (de Los Javis, en Atresplayer Premium) o HIT (La 1), entre muchas. Volverán también Vota Juan (TNT), El ministerio del tiempo (La 1), Vivir sin permiso (Telecinco), Vergüenza (Movistar+), y El embarcadero (Movistar+).

La principal novedad en el mercado español será el desembarco de Disney+ el 31 de marzo de 2020. Lo hará con dos series de Star Wars ya estrenadas en EE UU para entonces: The Mandalorian (aclamada por algunos seguidores de la saga) y una nueva entrega de la animada The Clone Wars. En otoño la plataforma estrenará Halcón y Soldado de Invierno y Wandavisión (sobre la Bruja Escarlata y Visión), con los personajes de Los Vengadores de Marvel, universo que despedirá este año su título más longevo, Agents of SHIELD. Con fecha por determinar, la nueva plataforma ofrecerá también la vuelta de Lizzie McGuire, Monster at Work (que recupera personajes de la película de Pixar Monstruos S.A.) y lo nuevo de los Teleñecos, Muppets Now.

Otra de las recién llegadas, Apple TV+, ha renovado sus principales apuestas (The Morning Show, See, Dickinson, Para toda la humanidad...), pero no ha confirmado si las segundas temporadas estarán disponibles en los próximos meses. Sí lo hará la nueva versión de Cuentos asombrosos, producida por Steven Spielberg y renovada por los creadores de Once Upon a Time.

Syfy estrenará la semana que viene en España Evil, nueva ficción de los creadores de The Good Wife, AXN Lincoln Rhyme, sobre el best-seller El cazador de huesos y TNT, Snowpiercer, basada en la película de Bong Joon-Ho (Parásito). Entre los grandes títulos por encontrar cadena en España está Apocalipsis (nueva versión del libro de Stephen King), Belgravia (del creador de Downton Abbey), Y, el último hombre, basada en el cómic homónimo, The Staircase, por la que su protagonista, Harrison Ford, se llevará el sueldo más alto de la televisión, y Nine Perfect Strangers, de la autora de Big Little Lies y de nuevo con Nicole Kidman. Tampoco hay destino para las nuevas Mesa para cinco y Alta fidelidad.

HBO ofrecerá la adaptación de Stephen King El visitante (13 de enero); Run, de Phoebe Waller-Bridge; Avenue 5 (20 de enero), del creador de Veep; La conjura contra América (17 de marzo), de David Simon; Mrs. America, con Cate Blanchett; The Undoing, con Nicole Kidman y Hugh Grant, y un nuevo Perry Mason.

Amazon Prime Video está a punto de empezar a rodar en Nueva Zelanda de su carísimo Señor de los anillos, con J. A. Bayona, para 2021. Tiene pendiente antes el estreno de Hunters, con Al Pacino, La templanza (adaptación de la novela de María Dueñas), Treadstone (10 de enero) y Star Trek: Picard (24).

Netflix, que ha empezado el año con una serie sobre una patinadora y un especial de Navidad sobre un Jesuscristo gay, intensificará su estrategia de estrenar un puñado de ficciones por semana. Veremos la animada Jurassic World: Camp Cretaceous, la adaptación del cómic Locke & Key (7 de febrero), Bridgerton, su primera colaboración con Shonda Rhimes, o Hollywood, en la que Ryan Murphy (que tiene pendiente Ratched, sobre la enfermera de Alguien voló sobre el nido del cuco) homenajeará a la meca del cine de los cuarenta. El infatigable productor, además, regresará con American Crime Story, esta vez centrada en el escándalo Clinton/Lewinsky.

Luego están las ficciones que retornan: Larry David (HBO), The Boys (Amazon Prime Video), Outlander (Movistar +), Grace y Frankie, Narcos: México (Netflix), Babylon Berlín, Better Call Saul (Movistar+) o Fargo (Movistar+). Westworld vuelve con su tercera entrega. En España en HBO habrá Succession, Euphoria y Killing Eve. En Netflix destacan La casa de papel (abril), After Life (la comedia de Ricky Gervais), Élite, Sex Education y El alienista. La duda está en si se estrenarán nuevas entregas de Stranger Things, The Crown (ya rodada) y The Witcher o si quedarán para 2021.