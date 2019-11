Las series de Apple TV+, de peor a mejor

Apple TV+ ha llegado tarde a la fiesta de las plataformas. Lo hizo el 1 de noviembre con un pequeño puñado de producciones originales (y sin catálogo extra que le acompañe) que sirven como carta de presentación de su servicio de vídeo bajo demanda. Cuatro son las series de ficción para el público adulto que incluye de momento, hasta que el día 28 estrene Servant, con la firma de M. Night Shyamalan como productor. Con cinco capítulos emitidos (salvo Dickinson, cuya primera temporada está disponible entera), de momento los títulos han arrancado sin demasiada repercusión más allá del ruido inicial. Aun así, todas ellas saben que regresarán con una nueva temporada (The Morning Show y Para toda la humanidad ya tenían un encargo previo de dos temporadas). Pero, ¿cómo son estas series? ¿Ha merecido tanto la espera? Las ordenamos de peor a mejor:

See

A pesar de que se nota el dinero invertido (unos 15 millones de dólares por episodio), el guion de esta historia es demasiado frágil. Nos situamos en un mundo en el que un virus ha mermado la humanidad y la ha dejado ciega. El protagonista de la trama es el personaje que interpreta Jason Momoa, cuya tribu tiene que huir del lugar en el que vive para intentar protegerse de los ataques de sus rivales. Una mujer embarazada que han acogido, y que da a luz a unos gemelos de los que se desconoce quién es su padre, es el origen del enfrentamiento. El arranque de la historia se atreve con brutales luchas pero hace que el espectador se pregunte por la necesidad de que los participantes se pinten la cara (si no ven) o por qué no se chocan en alguna ocasión contra los árboles (si no ven). O si masturbarse mientras se reza, como hace la líder del grupo rival, hace que aumenten las posibilidades de que nos escuchen en las alturas. Eso sí, la fotografía y los paisajes, maravillosos.

The Morning Show

Es la que más expectación había despertado por el gran cartel de estrellas que tiene al frente del reparto. Jennifer Aniston y Reese Witherspoon son las protagonistas de este drama que se adentra tras las cámaras de un programa matinal de televisión que se ve en el centro del huracán mediático en pleno Me Too cuando su presentador estrella (interpretado por Steve Carell) es despedido tras ser objeto de varias denuncias de abusos sexuales. Con cuatro capítulos vistos, la historia arranca floja y va ganando algo de altura según pasan los episodios, aunque todavía tiene que mejorar para llegar a ser LA SERIE que estábamos esperando y no una historia más que recuerda a veces demasiado a The Newsroom (y eso no es del todo bueno). Entretiene, los actores cumplen sobradamente y no se puede decir que sea una mala serie, pero de momento no sirve para justificar el pago cada mes de una suscripción.

Para toda la humanidad

¿Y si EE UU no hubiese sido el primero en llegar a la Luna? ¿Y si la carrera espacial la hubiese ganado la URSS? Ese es el supuesto del que parte esta ficción amable, entretenida y con un punto demasiado marcado de patriotismo estadounidense. Esta especie de Mad Men con astronautas se centra en un grupo de trabajadores de la NASA, hombres y mujeres, que en 1969 encarnan la sensación de frustración y de orgullo herido que sufre el país entero tras ver cómo las primeras palabras dichas desde la Luna son en ruso. La trama se mueve entre los planes de la NASA para intentar seguir vivos en la carrera espacial y las historias personales de los implicados. Dentro de las series de Apple es una de las apuestas más interesantes y sólidas, aunque hay que tener algo de paciencia para lograr entrar en ella por su ritmo lento.

Dickinson

La apuesta más entretenida, atrevida y que mejor funciona de las que ha estrenado hasta el momento Apple es la que posiblemente menos atención previa había recibido: una comedia juvenil que convierte a Emily Dickinson en moderna heroína feminista. Con una banda sonora anacrónica a base de hip hop, pop, rock y punk, la joven Emily lucha por que su voz sea escuchada no solo por el resto del mundo, sino también en la casa donde vive con sus padres y sus dos hermanos en los Estados Unidos del siglo XIX. Sus impulsos románticos, literarios y juveniles se dan de bruces contra una realidad que la oprime (no puede publicar con su nombre ni dejar que su amor por otra mujer sea público) y donde encuentra como vía de escape la poesía. La peculiar mezcla de historia ambientada en el pasado y conceptos, lenguaje y música moderno funcionan muy bien en la única serie de esta plataforma hasta el momento que no se toma nada en serio a sí misma, cosa que se agradece mucho. Quién iba a imaginar que lo mejor que íbamos a encontrar en los primeros pasos de Apple TV+ era a Emily Dickinson perreando.