Las mejores series de 2019

1 - Succession

Unos excelentes guiones que combinan el drama y la comedia son la base de esta serie que utiliza su argumento como excusa para lucir diálogos, personajes, lujo e insultos retorcidos en cada entrega. La segunda temporada de la historia de la familia Roy y la lucha por la sucesión en su imperio mediático no ha tenido un capítulo malo, ni siquiera regular. Todo encaja en una serie la mar de disfrutable. Cómo nos gusta odiar a todos sus personajes y ver las puñaladas que se meten por detrás y a la cara. HBO ha vuelto a encontrar oro. (En HBO España).

2 - Fleabag

La segunda temporada de esta comedia podría compartir primer puesto con Succession perfectamente. La creación de Phoebe Waller-Bridge ha hallado la fórmula para dar una vuelta de tuerca interesantísima e inteligentísima a la comedia romántica y al uso de la ruptura de la cuarta pared. El espectador se mete en la mente de su deslenguada protagonista para ser testigo directo de la complicada relación que mantiene con su familia y los avances en su relación con un cura. Y, encima, Andrew Scott. Todo bien. (En Amazon Prime Video).

3 - Watchmen

La reinterpretación del popular cómic que ha propuesto Damon Lindelof se ha saldado con una nota altísima, y eso que las expectativas estaban muy altas tras The Leftovers. Cada episodio era una aventura que iba desvelando claves para lograr interpretar un todo lleno de referencias a los cómics. Un puzle lleno de grandes momentos que ha logrado satisfacer tanto a los conocedores del universo original como a los novatos. Su complejidad la ha coronado en un año en el que los superhéroes, con The Umbrella Academy, The Boys o Doom Patrol, han demostrado que todavía tienen mucho que decir. (En HBO España).

4 - Chernobyl

La mejor serie de terror de este año ha sido este drama basado en el accidente de la central nuclear ucrania. Más allá de sus grandes guiones, lo que realmente impacta de estos cinco episodios es la creación de su atmósfera, con un papel fundamental de una banda sonora obtenida a partir de sonidos grabados en una central abandonada. Todo es espeluznante en esta producción que invita a reflexionar también sobre el tratamiento de la información y la responsabilidad de las autoridades. (En HBO España).

5 - The Crown

La tercera temporada de la serie centrada en la vida de la reina de Inglaterra arranca con uno de los mejores momentos televisivos del año al mostrar a través de dos sellos el cambio de la actriz protagonista. Su relevo y el del resto del reparto ha funcionado muy bien en la que sigue siendo una de las producciones más lujosas, cuidadas y, sin duda, mejor escritas de la actualidad. Que demos por hecho que The Crown es buenísima no debe hacernos olvidar que lo es y el enorme mérito que tiene que mantenga el nivel entrega tras entrega. (En Netflix).

6 - Así nos ven

Las historias reales que generan una gran indignación en el espectador ha sido una de las tendencias en las mejores series del año. Esta producción en cuatro episodios sacudió conciencias en el verano recordando la historia de los Cinco de Central Park, unos adolescentes afroamericanos e hispanos que fueron acusados de una brutal violación por la que fueron condenados y cumplieron sentencia en la cárcel a pesar de ser inocentes. Solo pasaban por ahí. O ni eso. Un historión muy bien contado y muy bien interpretado perfecto para desahogarse gritando a la pantalla. (En Netflix).

7 - Catastrophe

Era principios de año cuando Sharon y Rob se despidieron para siempre de los espectadores. Ellos son especialistas en arrancar carcajadas y romperte el corazón en la misma secuencia. En sus cuatro temporadas construyeron una relación que parece tan real, tan natural, tan fresca, que es imposible no verse identificado en algunos momentos. La última entrega fue divertida y emotiva, manteniendo esos diálogos naturales y llenos de referencias marca de la casa. Una gran despedida que merece ser destacada. (En Movistar +).

8 - Juego de tronos

El gran evento televisivo del año. La serie más grande, más vista, más amada y más odiada. Las pasiones, en contra y a favor, que levantaron los últimos episodios protagonizados por los Lannister, Stark y compañía solo las provocan historias que han trascendido, que han saltado más allá de la pantalla para convertirse en fenómenos culturales. La última temporada de Juego de tronos reunió a millones de espectadores de todo el mundo delante de la pantalla. La vimos todos juntos. Discutimos, nos enfadamos, nos emocionamos, incluso a veces todo estaba tan oscuro que no se veía nada. Y todo lo hicimos juntos. Ha sido la experiencia seriéfila del año y de eso no hay duda. (En HBO España completa. En Movistar + solo disponibles tres episodios).

9 - Derry Girls

Divertidísima comedia que encuentra las risas en medio de la convulsa Irlanda del Norte de los años noventa. Mientras que en las calles y en las noticias el terrorismo y la política son la mayor preocupación, las adolescentes protagonistas tienen la cabeza en otras cosas, como llegar a tiempo a un concierto de Take That o cómo sacar provecho de la visita de un grupo de chicos protestantes. Un humor salvaje, una gran selección musical noventera y ese peculiar contraste la convierten en una pequeña gran joya. Mención aparte para la cínica (y maravillosa) hermana Michael. (En Netflix).

10 - Years and Years

Sin que supiéramos bien a qué nos enfrentábamos, Years and Years ha sido una de las series que más directamente nos ha golpeado este año. Quizá por esa sorpresa, pero también por lo cercano que es ese mundo distópico. Sobre la base del drama de una familia de clase media británica, presenta las consecuencias sociales, políticas, morales y tecnológicas de un mundo, en el futuro próximo, en el que los extremismos se han hecho con el poder. Tan real que da escalofríos y narrada con un ritmo y una tensión que deja sin aliento. Una pena que tenga un final que no está a la altura, pero el resto es brillante. (En HBO España).

11 - Euphoria

La serie más sorprendente del verano fue un drama juvenil protagonizado por Zendaya. Sorpresas te da la vida. La ex chica Disney es una de las actrices televisivas de 2019 gracias a esta historia que ha revolucionado su género tanto en lo formal como en lo narrativo. Su apuesta estilística, con esos maquillajes, ese vestuario, esas luces, esa música..., fue todo un acierto. Y la historia, por muy alejado que puedas estar de las vivencias, sufrimientos, drogas, angustias y exploración sexual de la generación Z, logró enganchar también a público de más edad que la de sus protagonistas. (En HBO España).

12 - Lo que hacemos en las sombras

Amigos, vampiros y residentes en Nueva York. La adaptación televisiva de la película de culto es todavía más divertida que el filme original. Las situaciones y diálogos disparatados arrancan carcajadas en todos los episodios de esta producción que puede gustar tanto a quienes ya conocieran la película homónima como quienes se acerquen a ella por primera vez. El vampiro de energía es uno de los grandes hallazgos del año. Y la vampiresa. Y Guillerrrrrmo. (En HBO España).

13 - Barry

La segunda temporada de la historia de este asesino a sueldo y actor amateur ha mejorado incluso a la primera, convirtiéndose en una olla a presión que tiene a Barry en el centro, con sus inseguridades y sus problemas con criminales de diferentes tipos. Tensión, thriller, humor negro y surrealismo se unen en una trama que permite el lucimiento de su elenco, especialmente de Bill Hader y Henry Winkler. Barry ya ha dado con su propio tono y sabe manejarlo muy bien para sacarle todo el partido posible. (En HBO España).

14 - Veep

Qué gran año este para HBO, que hasta este puesto domina claramente esta clasificación. Su última representante en esta lista es la temporada final de esta comedia que, como decíamos antes en The Crown, no por ser muy buena cada año debe caer en el olvido. Su despedida quedó algo eclipsada por su coincidencia con el fenómeno Juego de tronos, pero Selina Meyer logró decir adiós a la televisión sin perder nivel, e incluso con un humor todavía más bestia que en otras ocasiones. El episodio final es brillante, con muchos de los actores invitados que participaron en la serie. (En HBO España completa. En Movistar +, la última temporada).

15 - Ramy

El joven humorista Ramy Youssef es el protagonista y cocreador de esta comedia que narra la historia de un veinteañero egipcio-estadounidense residente en Nueva Jersey que busca su lugar en el mundo entre sus raíces islámicas y egipcias y la vida más allá de su barrio. Además de gags bien resueltos y el interesante punto de vista y cultural, poco reflejado en la ficción occidental, la serie se eleva todavía más cuando muestra el mundo más allá de Ramy, como ocurre en los capítulos centrados en su hermana, su madre o el choque que se produce cuando el protagonista viaja a Egipto. (En Starzplay).

16 - Creedme

En el año del regreso de True Detective, la pareja de detectives que realmente merecía la pena ha sido la que protagoniza esta serie basada en una historia real. Todo parte de la denuncia de Marie, una joven que asegura haber sido violada en su propia casa pero que termina retirando la denuncia. Tiempo más tarde se demostraría que con ella se había cometido un tremendo error policial. La serie es una muestra de cómo la empatía es fundamental a la hora de lidiar con ciertos casos y cómo hay que tratar (y cómo no) a una víctima. Creedme es la serie policial para los tiempos del Me Too. Impecables las interpretaciones de Merritt Wever, Toni Collette y Kaitlyn Dever. (En Netflix).

17 - Mira lo que has hecho

En la ficción nacional también ha habido muy buenas propuestas. En esta lista entran solo dos, pero si fuera un poco más larga, se encontrarían también títulos como Hierro, Malaka, Cuéntame o Paquita Salas. Por encima de ellas nos decantamos por la serie en la que Berto Romero sigue retratando la tragicomedia de ser padre. En la segunda temporada, el nivel se elevó todavía un poco más con su triple salto mortal: ahora el Berto de ficción está preparando una serie sobre su vida mientras lidia con una fuerte crisis de pareja. El drama toma posiciones en esta comedia que tampoco pierde de vista su humor bestia. Como los propios personajes, la serie ha madurado y ha puesto el listón muy alto para su próxima temporada. (En Movistar +).

18 - Undone

La animación mira cara a cara a la ficción real en los últimos años con producciones maduras que se atreven a ir más allá. En este caso, la animación rotoscópica (pintada sobre filmación real, y con un reparto encabezado por Rosa Salazar y Bob Odenkirk) sorprende tanto en lo formal como en el fondo en una interesante exploración de la enfermedad mental. Tras sufrir un accidente de coche, Alma empieza a experimentar visiones y viajes espaciotemporales acompañada de su padre fallecido. La serie se convierte en toda una experiencia en la que lo mejor es dejarse llevar. (En Amazon Prime Video).

19 - Vida perfecta

La vida no siempre es como uno se la espera. A veces, todo se descontrola e incluso se vuelve del revés. Y hay que apechugar con las consecuencias. Eso les ocurre a las tres treintañeras protagonistas de esta comedia creada y protagonizada por Leticia Dolera. Tras un punto de partida sorprendente, logra mantener el equilibrio entre el humor y la ternura sin caer en demasiados excesos. Una muy interesante y original propuesta que se disfruta más dejando los prejuicios a un lado. Más allá del trío protagonista, la verdadera revelación de la serie es Enric Auquer, Gari en la ficción, uno de los mejores personajes televisivos del año. (En Movistar +).

20 - Mindhunter

La atmósfera que crea este peculiar policíaco es única. Desde sus inquietantes títulos de crédito hasta su fotografía o las historias de sus tres protagonistas y los interrogatorios que llevan a cabo. A la que es, sin duda, una de las mejores series de Netflix hay que darle tiempo. Como en los retorcidos casos policiales —reales— que siguen, hay que tener paciencia. Sus historias van surgiendo y ocultándose, unas se resuelven y otras quedan pendientes… Como ocurre en la realidad, las cosas son más complicadas que en un policíaco al uso. No hay otra serie como Mindhunter. (En Netflix).