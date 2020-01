Una imagen de 'La Maldición'. En vídeo, un avance de la película.

LA MALDICIÓN Dirección: Nicolas Pesce Intérpretes: Andrea Riseborough, Demián Bichir, Betty Gilpin, Lin Shaye y William Sadler. Género: Terror, Estados Unidos y Canadá, 2019 Duración: 93 minutos.

Con La maldición se reinicia la franquicia basada en la película de culto japonesa Ju-on: The Grudge, dirigida en 2000 por Takashi Shimizu y rebautizada en su remake estadounidense como El grito. De hecho se trata de la primera película nacida de Ju-on: The Grudge en la que Shimizu, uno de los grandes nombres del terror oriental, no participa ni en la dirección ni en la producción, como ocurrió con la media docena de producciones japonesas y estadounidenses anteriores. Protagonizada por la actriz Andrea Riseborough, que con un radical corte de pelo se mete en la piel de una detective y madre soltera que tras vivir un trauma familiar se refugia en la investigación de una casa maldita, la película sitúa el arranque de su trama con un guiño explícito a la película original: en una casa de Tokio un siniestro espíritu se apodera de una enfermera estadounidense que, de vuelta a su país, acaba asesinando a toda su familia poseída por un mal que acaba instalado en su casa.

Tercera película del neoyorquino Nicolas Pesce —que en 2018 dirigió y escribió el thriller Piercing y dos años antes debutó con un drama de terror con cierto aire a fado, Los ojos de mi madre, un drama de terror con cierto aire a fado—, La maldición está construida concontinuos flashbacks que funcionan como un previsible catálogo del grito: niñas malditas en el pozo sin fondo de una bañera, policías enloquecidos después de haber avistado el mal… La presencia de Lin Shaye (que consigue darle juego a una inquietante anciana con demencia senil); del mexicano Demián Bichir o del policía enloquecido que da vida William Sadler le otorgan el empaque de un buen reparto a una película que no ofrece nada nuevo.