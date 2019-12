Diez obras de teatro destacadas en 2019

RAQUEL VIDALES

Este 2019 empezó con el estreno del que ha resultado ser uno de los espectáculos más relevantes del año en España, Jauría, obra de Jordi Casanovas que reconstruye el juicio por violación a La Manada. Lo es no solo porque aborda en caliente uno de los temas más polémicos del debate social actual, sino también porque da un paso más en el desarrollo del teatro político documental, género pujante que despegó en España precisamente hace cinco años con otra obra de Casanovas, Ruz-Bárcenas, también basada en transcripciones judiciales, en este caso del proceso contra la financiación ilegal del PP. Si la temática de aquella era explícitamente política, la de Jauría no lo parece, pero lo es: lo personal es aquí lo político.

Jauría no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de una tendencia en la escena europea: el teatro quiere recuperarse como espacio para el debate llevando al escenario historias reales. Otra producción destacada ha sido Shock (el cóndor y el puma), de Andrés Lima, que entre otras cosas reconstruye el golpe de Pinochet. No solo eso, sino que cada vez se ven más obras que no son interpretadas por actores, sino por sus protagonistas reales. Marcos Ariel Hourmann, el primer médico condenado en España por eutanasia, se somete en persona al juicio del público en Celebraré mi muerte, dirigido por Alberto San Juan. La brasileña Christiane Jatahy congrega a refugiados y exiliados en O agora que demora, programada en el Temporada Alta de Girona. Milo Rau hace algo parecido en Orestes in Mosul, vista en el Festival de Otoño de Madrid. La actriz Alba Pujol se encarna a sí misma hablando con su padre moribundo en el nuevo trabajo de Àlex Rigola.

Lo particular se hace universal en estas obras. Lo personal es radicalmente político. Solo el hecho de obligar al público a detenerse a pensar sobre un asunto controvertido más allá de la opinión que pueda extraer de un titular de prensa es un acto político en sí mismo. La materialización perfecta de aquella máxima que guio la segunda ola feminista rechazando la tradición de que la ley no debía meterse en asuntos “privados”, entre ellos la violencia machista o la muerte digna.