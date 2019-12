Sin techo, primer largometraje de ficción de Xesc Cabot y Pep Garrido, se acerca a una realidad de la que no se libra ninguna gran ciudad: la de las personas que sobreviven a la intemperie en sus calles. Rodada con lo mínimo en Barcelona, la película sigue los pasos de un vagabundo alcohólico, Juan, y su perro, Tuc. Lo del perro podría parecer un elemento sensiblero, pero no. Una película en la que no ocurre nada, al menos en apariencia, porque ya ha ocurrido todo.

SIN TECHO Dirección: Xesc Cabot, Pep Garrido Intérpretes: Enric Molina, Josep María Blanco, Laia Manzanares. Género: drama. España, 2019. Duración: 98 minutos.

Dura y violenta, Sin techo circula sobre sí misma en planos cerrados para abrirse solo en contadas ocasiones, como en el encuentro con el padre, con la hija o con algunos compañeros sin hogar. Una bajada a los infiernos plagada de preguntas que solo encuentra algunas respuestas en su tramo final, aunque sin recurrir a paños calientes ni a soluciones amables. Todo el peso de este ciego itinerario recae sobre la intensa presencia de Enric Molina, protagonista absoluto de la película. Un hombre que vivió en la calle durante más de cuatro años y que traslada su propia experiencia (y la de otros como él, pues no se trata de su biografía) a una película sin concesiones, donde la piel destruida por el alcohol y los pulmones por el tabaco parecen nuestra única guía sobre un personaje que deambula sin rumbo y sin palabras. Una sombra incómoda que pone en evidencia la profunda indiferencia de una sociedad que parece negar que detrás de cada cartón en el suelo hay una vida y una historia.