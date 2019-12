Las 11 series más destacadas de diciembre

Foodie Love

Isabel Coixet dirige y escribe la primera serie española de ficción que estrena HBO España. Ocho capítulos de media hora que llevan el sello inconfundible de la cineasta y que cuentan una historia de amor a través de las citas de un hombre y una mujer en diferentes restaurantes, cafeterías, bares, algún que otro viaje... Laia Costa y Guillermo Pfening derrochan química en una serie que busca crear un ambiente envolvente jugando con los sentidos, dando mucha importancia a la selección musical y a la evocación de diferentes sabores. Los fans de Coixet disfrutarán con ella.

¿Dónde y cuándo verla? HBO España estrena los ocho capítulos el miércoles 4 de diciembre.

Merlí: Sapere Aude

Movistar + retoma el éxito de TV3 Merlí con este spin off centrado en Pol Rubio, el personaje que interpreta Carlos Cuevas. Ahora Pol comienza sus estudios de Filosofía en la universidad para seguir los pasos de su antiguo profesor. Entre sus nuevos docentes se encuentra la irreverente María Bolaño (María Pujalte), que se convierte en fuente de inspiración para el joven, que ahora conoce a nuevos compañeros. El mismo equipo creativo responsable de la serie madre es el que se encarga de esta historia que vuelve a contar las historias de crecimiento personal de sus personajes y cómo evolucionan sus relaciones mientras que el pensamiento filosófico, la ética y la moral sobrevuelan como telón de fondo.

¿Dónde y cuándo verla? Movistar + estrena los ocho episodios el jueves 5.

Pagan Peak

En la frontera entre Alemania y Austria aparece un cadáver en una peculiar posición que parece pertenecer a algún tipo de ritual. Una entusiasta policía alemana y un cínico investigador austríaco de vuelta de todo se encargan del caso, que tiene relaciones con el tráfico de personas y con leyendas de la zona. Una interesante propuesta europea en la línea de los noir nórdicos que han llegado en los últimos años y que apuestan por una pareja de detectives con personalidades opuestas y marcados por las diferencias culturales y sociales de dos países limítrofes. Aunque recuerda a Bron/Broen en su planteamiento, tanto la ambientación como los protagonistas son muy diferentes.

¿Dónde y cuándo verla? Se estrena el jueves 5 en COSMO.

The Marvelous Mrs. Maisel

Midge Maisel regresa para seguir contando la historia de esta ama de casa neoyorquina de finales de los años cincuenta que prueba suerte en el mundo del monologuismo acompañada por su representante y amiga. La temporada pasada ya empezó a sufrir las complicaciones de las giras de actuaciones por clubes nocturnos mientras lucha contra la resistencia que opone el ambiente en el que se ha criado, muy tradicional y machista, que no ve con buenos ojos su nueva vocación. Vuelven los diálogos chispeantes a la velocidad del rayo y esa gran factura técnica que rodea a una de las mejores comedias en activo.

¿Dónde y cuándo verla? La tercera temporada estará completa en Amazon Prime Video el día 6.

Días de Navidad

Una buena propuesta para sofá y mantita en pleno diciembre. Pau Freixas es el creador de esta miniserie de tres episodios con uno de los repartos femeninos más potentes de la televisión española: Victoria Abril, Ángela Molina, Charo López, Verónica Forqué, Elena Anaya, Verónica Echegui, Nerea Barros, Anna Moliner, Alicia Borrachero... La trama recorre la vida de cuatro hermanas en tres momentos diferentes de su vida con la comida de Navidad como punto de encuentro. Un secreto familiar y la curiosidad por saber qué habrá sido de los personajes unen unos episodios que van virando desde el cuento navideño hasta el drama y la comedia negra.

¿Dónde y cuándo verla? El 6 de diciembre en Netflix

L: Generación Q

En 2004, la serie The L Word rompía moldes al centrarse en la vida de un grupo de mujeres lesbianas y bisexuales de Los Ángeles. En 2009 se despidió tras seis temporadas en antena. Sus protagonistas regresan diez años después para mostrar qué fue de ellas, además de sumar nuevos personajes LGTBQ al grupo. Las críticas en medios especializados estadounidenses destacan cómo la serie ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos televisivos, donde la visibilidad del colectivo es mayor pero no suficiente aún.

¿Dónde y cuándo verla? En Movistar Series (dial 11) se estrena de forma simultánea a EE UU en la madrugada del 8 al 9 de diciembre.

Ramy

El humorista Ramy Youssef es el protagonista y creador de esta historia que recuerda en su propuesta y su tono a Master of None. En capítulos de 30 minutos sigue la vida de un veinteañero egipcio-estadounidense residente en Nueva Jersey que busca su lugar en el mundo mientras trata de ver cómo encaja dentro de la tradición islámica que le rodea y la vida más allá de su barrio. Un punto de vista curioso que retrata una cultura y unas tradiciones no muy representadas en la ficción televisiva que nos llega habitualmente y que además apuesta por un interesante punto de vista de autor.

¿Dónde y cuándo verla? Estreno en Starzplay el jueves 12.

Jonathan Strange & Mr Norrell

La BBC estrenó en 2015 esta entretenida y recomendable producción que permanecía inédita hasta ahora en España y que adapta el best seller homónimo de Susanna Clarke. En un siglo XIX alternativo en el que la magia es una realidad, Mr. Norrell se propone restaurar la magia en Inglaterra y ponerla al servicio del rey y el ejército. Mientras, el inexperto Jonathan Strange se convierte en pupilo de Norrell tras descubrir su poder, que le permite incluso superar a su mentor. Siete capítulos en los que destaca su cuidada ambientación y los efectos especiales.

¿Dónde y cuándo verla? En Filmin el martes 17.

The Witcher

Esperadísima adaptación televisiva de las populares novelas, que también cuentan con una legión de seguidores de su adaptación a videojuego. El actor Henry Cavill da vida a Geralt de Rivia, un solitario cazador de monstruos que deambula por un mundo en el que los humanos son el mayor peligro para los humanos. Junto a una poderosa hechicera y una joven princesa tendrán que tratar de sobrevivir en este peligroso mundo y huir de sus rivales. Una de esas fantasías épicas que buscan repetir el éxito mundial de Juego de tronos.

¿Dónde y cuándo verla? Los ocho episodios se estrenan el viernes 20 en Netflix.

You

El bombazo que fue su primera temporada el año pasado hizo que Netflix produjera una segunda entrega de este adictivo thriller. La plataforma sabe que es droga seriéfila y por eso la estrena en fechas navideñas, pensando en repetir el enganche y el gran eco de la anterior ocasión. En la primera temporada, Joe, un veinteañero psicópata, se obsesionaba con una clienta de su librería: la espiaba, manipulaba y utilizaba todos los recursos a su alcance para eliminar todo lo que impidiera que estuvieran juntos, incluidos otros posibles pretendientes o amigas que él consideraba molestas. Ahora, la historia se traslada de Nueva York a Los Ángeles y su obsesión tendrá un nuevo objetivo.

¿Dónde y cuándo verla? El día 26 estará disponible la segunda temporada en Netflix.

El vecino

El año seriéfilo se cierra con esta comedia española, perfecta para maratonear en Nochevieja o Año Nuevo. El cómic de Santiago García y Pepo Pérez se adapta con Quim Gutiérrez al frente del reparto. Él da vida a Javier, un perdedor al que las cosas no le van nada bien, ni laboralmente ni en su relación de pareja. Una noche su vida cambia cuando un extraterrestre caído del cielo le pasa sus superpoderes antes de morir. A partir de entonces tendrá superfuerza, podrá volar o recuperarse rápidamente de daños físicos. Pero el que es un pringado sigue siendo un pringado tenga o no poderes. Nacho Vigalondo dirige la serie que escriben Miguel Esteban y Raúl Navarro y que se mueve en un tono que mezcla con gracia la historia de superhéroes y el barrio con mucho humor y ritmo, al menos en su comienzo.

¿Dónde y cuándo verla? El 31 de diciembre se estrenan los ocho episodios en Netflix.