Isabel Coixet dirigirá la serie ‘Foodie Love’ para HBO

La directora catalana Isabel Coixet debutará como realizadora de series con Foodie Love, ocho capítulos de media hora para HBO protagonizados por una pareja amante de la gastronomía que comienzan a conocerse -mientras visitan restaurantes- tras contactar a través de una app entre dudas por las heridas sentimentales causadas por relaciones anteriores. "Quería escribir algo sobre el amor y la comida", cuenta la cineasta en conversación telefónica con EL PAÍS. "Y que fuera algo personal, lo que HBO ha entendido perfectamente". Foodie Love se estrenará simultáneamente en HBO Europa.

La serie se rodará "en español desde principios de abril" en España -principalmente-, Roma, el sur de Francia y Japón. "En restaurantes reales y con comida de verdad", apunta Coixet. La idea le surgió a la directora durante el tiempo que vivió en Nueva York hace cuatro años: "Empecé a salir con gente que le gustaba la comida. Yo siempre he sido foodie, y me flipa eso de ir a 18 paradas de metro para comerte unas patatas bravas. Desconfío de la gente que dice: 'A mí comer me da igual'. Pues a mí no, y comer mal me pone de mala hostia. Aquellos amigos de Nueva York usaban apps gastronómicas, y por ahí arrancó la historia". La cineasta confiesa que nunca había querido hacer una serie porque no se le ocurría nada de esa estructura. "Soy fan de las series, pero estructuralmente me costaba... hasta ese momento".

Escribió un tratamiento y HBO le compró la historia. "Ha sido un proceso largo, en el que he aprendido mucho, sobre todo en eso de crear al final de cada capítulo algo que te haga seguir viendo el siguiente. A mí aprender me gusta. Foodie Love es difícilmente clasificable, porque va más allá de la comedia romántica. Sus ejes son el amor y el placer con la comida".

A Coixet ya le habían ofrecido series previamente. "Me llegaban ofertas como tres capítulos de True Love, varios de Narcos... Pero hacer algo en el que tú solo pones la cámara, con todo montado, me aburriría. Así que los rechacé", recuerda la cineasta, que tiene pendiente de estreno -probablemente se lance en otoño- la película Elisa y Marcela (que concursó en el pasado festival de Berlín) para Netflix, que en España también podrá verse en salas, y que a finales de año rodará su nueva película, Snow in Benidorm, producida por El Deseo.

Sobre el reparto, la cineasta prefiere no desvelar nombres, ya que en estos momentos está negociando con los protagonistas. Sí habla mucho más sobre el trasfondo: "No solo rodaremos en restaurantes con estrellas Michelin. Iremos a tascas, bares donde se come de pie, panaderías... La pareja se ríe mucho también del postureo que hay en esto de la gastronomía, y por eso en su viaje no dudan en burlarse de eso. Hoy [por ayer miércoles] hemos estado localizando en un bar de comida ecuatoriana sin pretensiones aunque con una gran comida".

Coixet reconoce que se ha complicado la realización al filmar en restaurantes reales. "Pero la vida está para complicársela", reconoce entre risas. Y para darse alegrías: ayer también estuvo de visita en la pastelería Ochiai, abierta en Barcelona en 1983 por Takashi Ochiai, "donde crea los mejores cruasanes de España, tiene un premio que lo certifica". Así que tiene clara una cosa: "No sé cómo va a salir la serie, pero el equipo engordar, engordaremos seguro".