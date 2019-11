Ken Loach: “La extrema derecha está en marcha liderada por EE UU”

Rosana Pastor, la actriz protagonista de Tierra y libertad le invitó a conocer a unos amigos de Valencia. "Lo que no sabía es que tuviera tantos amigos", comentó con humor Ken Loach ante el numeroso público que abarrotó esta tarde el paraninfo de la Universitat de València y obligó a habilitar el claustro para que centenares de personas siguieran el encuentro con el director de cine. Loach se mostró muy sorprendido por la expectación y los prolongados aplausos con que fue recibido en el alto en el camino que hizo antes de visitar mañana Mirambel, la población de Teruel donde se rodó la película sobre la Guerra Civil española hace 25 años.

"Y luego algunos dicen que las películas no tienen consecuencias", comentó el director de 83 años, que acaba de estrenar en España Sorry we missed you. Su discurso, de izquierdas sin ambages, con críticas continuas al capitalismo y a favor de la propiedad pública de los medios de producción, estuvo trufado de ironía, como sucede en la mayoría de sus películas siempre obreristas, con un punto de fuga humorístico. Tanto en el acto central como minutos antes con los periodistas.

En ambos casos advirtió del peligro de la nueva extrema derecha. "Pensamos que estamos en un tiempo de peligro, tenemos la sensación de que la extrema derecha está en marcha de nuevo. Ahora miramos por toda Europa y tenemos a Lepen en Francia, a Boris Johnson en Inglaterra, que es la versión caricaturesca, a Salvini en Italia, a la Europa del Este...", dijo ante los medios antes de que se formulara ninguna pregunta. Luego añadió en el paraninfo: "El crecimiento de la extrema derecha es el mismo que en los años antes de la [Segunda] Guerra [Mundial] o incluso más grande, porque ahora está liderado por los EE UU, y lo tenemos en Brasil con Bolsonaro. Y la respuesta de la izquierda ha sido totalmente inadecuada", señaló en compañía del escritor Alfons Cervera, que ejerció de moderador, Rosana Pastor y la productora de Tierra y LIbertad, Rebecca O’Brien, en un acto organizado también por los sindicatos CGT y CC OO.

"Una de las cosas que queríamos mostrar es Tierra y Libertad es la solidaridad de tanta gente internacional que apoyaba a los republicanos, venían de todos los países europeos, de América, y de la otra parte del mundo. Algunas veces se nos olvida ese apoyo internacionalista y que también hubo ese apoyo en la otra parte. El internacionalismo funciona tanto en la derecha como en la izquierda. Ahora bien, la izquierda habla de solidaridad internacional, pero actúa de una forma nacionalista, y la derecha habla de nacionalismo pero actúa internacionalmente. Esta es una de las razones que explican cómo estamos", sostuvo.

El claustro de la Nau de la Universitat de València con el público siguiendo a Loach que estaba en el paraninfo.

Y estamos muy mal, con menos paro pero con más pobreza, dijo no sin disculparse antes por hablar sobre todo de la realidad que más conoce, Inglaterra. Pero el director de Lloviendo piedras no pierde la esperanza si la izquierda se une o si está representada por Jeremy Corbyn, el líder laborista británico, con el que se mostró muy próximo: "Tenemos un liderazgo de izquierdas fuerte en Inglaterra, un partido masivo que está a favor de la propiedad pública de las industrias y de las empresas y de la intervención del Estado para proteger nuestros bienes públicos. La intervención es muy importante para parar el cambio climático. Y eso tiene apoyo en toda Europa. Vemos la prensa y la televisión pública, la BBC, que están haciendo todo lo que pueden para destruir la izquierda. Eso no significa que no tengamos esperanza".

Cuando se le preguntó por los cambios de opinión y posición de Corbyn frente al Brexit o la Unión Europea, respondió que la UE necesita un nuevo tratado porque "desde el principio ha representado los intereses de las grandes empresas y no de los trabajadores", al tiempo que postuló también un acuerdo diferente del pactado por Johnson. Para abordar la pérdida de popularidad de Corbyn, se puso futbolero y, sonriendo, recordó que muchas veces se gana un partido con un gol en el último minuto.

Loach enmarcó el auge de la extrema derecha española en el contexto internacional y recordó que "en general la gente tira a la derecha cuando está desesperada y han perdido la esperanza, y eso quiere decir que hay un error de la izquierda, porque la izquierda debería representar los intereses de la clase trabajadora". Tras la cuarta cuestión formulada por un hombre y con el tiempo apremiando, Loach señaló que las preguntas habían sido "interesantes" pero todas realizadas por hombres. "¿No hay mujeres?", inquirió. Acabó respondiendo a las periodistas incluido un plumilla con barba que había pedido la palabra con anterioridad y al que le preguntó si él era también una mujer.