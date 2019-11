Videojuegos: del salón recreativo a la sala de exposiciones

Eurídice Cabañes: “Red Strings Club, Do Not Feed The Monkeys y The Perfect Woman, que aborda temática de género de un modo lúdico”.

Patrick Moran: “El Space Invaders, porque sin él no habría nada de todo esto; PaRappa the Rapper; y el Htc VIVE 2016 [máquina de realidad virtual disponible en la exposición Game On], que preludia un futuro inmersivo”.

Óliver López Latorre: The Secret Of Monkey Island, September, 12th, y Sisyphus, que “te enseña que, a veces, nada es suficiente: estás condenado a perder”.