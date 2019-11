Luis Tosar: “Me divierte cabrearme en escena”

Luis Tosar, actor B.P

Le entrevisté para El País Semanal en 2010. Aquel fue su año: ganó su tercer Goya por su Malamadre de Celda 211 y estrenó tres películas. Este 2019 ha vuelto a serlo. No ha ganado otro Goya, pero sus papeles en Quien a hierro mata, Ventajas de viajar en tren, e Intemperie, estrenadas este mismo otoño, bien podrían aspirar a los próximos. Por fuera, Tosar no ha cambiado mucho. Por dentro, es otro. Sus dos hijos, Leo y Luana, de 4 años y 4 meses, tienen mucho o todo que ver en ello. Lo dice él mismo.

Mi hija de 22 años me ha dicho que le diga: “Tosar es un sello de calidad”. ¿Cómo se queda?

Me sorprende mucho, porque uno tiene la sensación de que pertenece a su generación y un poco más por arriba y por abajo, y que fuera de ahí la gente pasa de ti. Así que gracias: es un piropazo.

¿Con tanto elogio, no le tienta instalarse en los laureles?

Claro que uno va adquiriendo recursos. Si eres listo, los aprovechas para disfrutar del trabajo y no torturarte tanto. No quiero hacer épica de la profesión, pero no es agradable. Tienes que intentar hacer una creación, lidiar con la emoción y la introspección, con la búsqueda interior de cosas.

“Como cavar tu tumba y hacerte la autopsia”, me dijo en 2010.

Sí, y te sorprendes encontrando cosas tuyas que no te gustan. Por ejemplo, odio los reproches y a veces me descubro reprochando. Al menos, en este oficio tienes la oportunidad de corregir cosas que otros no ven en su vida.

¿Le cuesta mucho parecer cabreado sin estarlo?

Una pareja a la intemperie Luis Tosar (Lugo, 48 años) forma una pareja memorable con Jaime López, el niño acotr de 12 años con quien protagoniza 'Intemperie', la película de Benito Zambrano sobre el libro de Jesús Carrasco que estrena este fin de semana. Ambos huelen a Goya.

Me divierte mucho. Es de lo más divertido de interpretar. El otro día, rodando con Mateo Gil, me dijo: quizá mejor menos cabreado. Y es que casi no lo puedo evitar. Es catártico.

Salí de ver 'Intemperie' revuelta físicamente. ¿Eso es un triunfo?

Sí, de alguna manera es nuestro objetivo. Que a la gente le ocurran cosas. Sea que te rías o que te conmuevas o que te sientas concernido. Cada uno reconstruye su mundo a través de la película, y a cada uno le toca según le va la feria.

¿Esa ternura que destilan sus ojos con el niño actor es nueva?No sé si soy consciente, pero puede que tenga que ver con estar viviendo la vida de un modo completamente diferente. He hecho de padre antes de serlo y mi sensibilidad, como persona y actor, ha cambiado. Antes tenía que imaginar la magnitud que eso significa, y ahora la vivo cada día.

¿Es como imaginaba?

Cambia mucho. Por ejemplo, el legado que uno quiere dejar a sus hijos ahora es algo real. Todo lo que haces es observado, tenido en cuenta y, a veces, reproducido. Y esa sensación de responsabilidad de todos y cada uno de tus actos no la había experimentado.

Dicen que ser padre es conocer por primera vez el miedo.

Sí. Hay cosas que ahora ni me planteo hacer. Antes, lo hacía todo. Ahora, calibro. A la hora de exponerme, me pregunto cómo puede afectarme a mi vida cotidiana. Quiero volver a casa como un padre, no como un energúmeno.

Además, ahora se llevan los 'hiperpadres'. ¿Es uno de ellos?

No tengo tiempo, yo soy padre como puedo. Me busco la vida para intentar ser un padre presente y que mis hijos no crean que crecen con un señor que viene y va.

Hablando de legados ¿Sigue guardando lo que se publica sobre usted para verlo de viejo?

Hostia, no. Hace un año lo tiré todo. Aproveché una mudanza, hice limpieza y pensé que no quería tener todo eso en mi vida. Supongo que tiene que ver con un cambio de vida, con tener hijos y pasar tú mismo a otro plano. Digamos que me liberé de ese lastre.

¿Lo llamamos madurez?

Bueno, eso es un poco arriesgado decirlo. Sigo siendo un payaso.

¿Sigue versionando temas de mujeres con el grupo The Ellas?

El grupo no está extinto, pero biológicamente, después de la paternidad no hubo forma. Me mudé a Madrid y no tengo vida social. Tengo vida familiar y me junto con gente que está, digamos, en circunstancias parecidas.

¿Por qué no tiene redes sociales?

No me interesan. No soy ese perfil de persona, funciono de otra manera. Pero hay una cosa que me da tristeza. Se gasta mucho tiempo odiando a gente que no conoces. Escupiendo a gente con la que no vas a tener contacto en tu vida. Y nuestra clase política, además, tampoco hace nada por mejorarlo.

Incluso contribuye activamente.

Contribuye a que nadie sepa nunca las razones de los otros. Vivimos en una nube de pensamiento en la que nadie sabe muy bien por qué la gente se odia los unos a los otros.

¿Qué culpa tiene Mavisa, su profesora de Literatura del instituto, de su carrera como actor?

El 75%. Fue determinante en mi vida. Intentó averiguar la pulsión que había en muchos de nosotros y en mi caso acertó de pleno, y lo promovió. Aún nos vemos.

Dice Icíar Bollaín que es tan buen actor que puede parecer guapo o feo a su antojo. ¿Cómo modula su atractivo?

Jaja. Bueno, conscientemente no. Pero sí, la seducción tiene que ver con eso, con creértelo un poco. Me conformo con parecerle guapo a mi mujer y de momento creo que lo estoy consiguiendo.