Hará cosa de un año escribí que Juan Vinuesa me hacía pensar en el torbellino eléctrico de Alfredo Landa, en su centrifugado de ternura y cabreo. Hoy me centro en el torbellino, porque le he preguntado en qué andaba y cuando me lo ha dicho casi me da una taquicardia. Sigue, me dice, con Crónicas Ibéricas, una trilogía “sobre lo español”, a cargo del grupo Club Caníbal, del que forma parte con Chiqui Carabante, Font García y Vito Sanz. Me resume los singulares temas de esa trilogía en la que interpretan 25 personajes cada uno. Desde aquí veo sucia la plaza, del 2015: sobre el lanzamiento de una cabra desde un campanario. Herederos del ocaso, 2016: sobre el fraude de la selección española de baloncesto paralímpico en Sidney 2000. Algún día todo esto será tuyo, 2017: sobre los últimos días del presidente de El Corte Inglés. "Entre las tres pasan de 250 funciones. El grupo trabaja ya en la cuarta entrega del ciclo: se llama Alfonso el Africano, y va de cuando Alfonso XIII se convirtió en el primer productor de películas porno de nuestro país. Le contaba los argumentos a Romanones, que buscaba directores y equipo. El público eran el rey y sus amigos, y las veían en una sala de proyección privada”. Me cuenta también, a la velocidad de Sanchidrián (el héroe creado por José Padilla), que el próximo 7 de diciembre harán las tres piezas seguidas en el Teatro del Barrio, desde las 17h a las 23h, con banda en directo tocando pasodobles.

El capítulo de giras también corta un poco el hipo. Una: las tres Crónicas, pero especialmente Algún día todo esto será tuyo. Dos: Tus otros hijos no te olvidan (2018), que Vinuesa ha escrito, dirigido y producido, fundando la compañía Albury Producciones. Tres: como actor en La geometría del trigo, de Alberto Conejero, “que ya ha recorrido Andalucía, Castilla y León y Comunidad Valenciana. La semana pasada cerramos seis nuevos bolos”. Cuatro: Shock, el cóndor y el puma, dirigida por Andrés Lima y escrita por Mayorga, Cavestany, Boronat y Lima. Temporada en el Valle-Inclán, de abril a junio pasado, “y lo que viene está por confirmar en breve”. Más: Ronejo, que escribe y dirige Rulo Pardo. Se estrena en abril en Vitoria, y temporada en junio en Madrid. “Es el retorno de SexPeare. Se podría describir como una mezcla entre Blade Runner y un plato de torreznos. En el reparto estoy con Carmen Ruiz, Felipe García Vélez, el propio Rulo Pardo y yo”.

¿Qué más, por si fuera poco? Acaba de empezar su octavo curso como profesor de interpretación en el Laboratorio Layton, donde se formó. Una estupenda frase de despedida: “Las dudas han de ser motor y nunca muro, para convertir las clases en un espacio en el que el miedo se transforme en juego”. Bonus Track: “El riesgo se ve cuando la función comienza y piensas: ‘Aquí no va a haber término medio. Solo puede salir muy bien o ser un desastre”. Luego hablamos de intérpretes y sigue la pasión, pero eso saldrá otro día. ¡Gran Vinuesa!