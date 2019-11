La italiana ‘Martin Eden’ gana el festival de cine de Sevilla

La italiana Martin Eden, de Pietro Marcello, ha ganado este sábado el Giraldillo de Oro en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, su máximo galardón. La 16ª edición del certamen ha premiado a esta película por su, según el jurado, “intensa y vibrante forma en la que retrata el arco vital de su protagonista en continuo diálogo con la historia de Italia”. El filme, que empezó su carrera festivalera en Venecia y que se estrenará comercialmente en España, adapta la novela homónima de Jack London. Marcello, que la presentó en el primer fin de semana del certamen sevillano, ha trasladado la acción a una atemporalidad italiana, y mezcla la ficción -que cuenta la transformación de un pescadero analfabeto en un escritor y pensador político de éxito a la vez que se hunde en el desencanto- con imágenes documentales.

El Gran Premio del jurado ha recaído en Technoboss, película dirigida por Joao Nicolau, “por la elaborada, ingenua y musical dulzura de su tono y por el humanismo que desprende”, ha ensalzado el jurado. El director israelí Nadav Lapid ha obtenido el premio a la mejor dirección por su película Sinónimos, filme que obtuvo el Oso de Oro de la última Berlinale, y el mejor guion ha recaído en La Gomera, thriller escrito por su director, el rumano Corneliu Porumboiu, y que se desarrolla en la isla homónima canaria.

La actriz Marta Nieto, protagonista de Madre, de Rodrigo Sorogoyen, ha recibido el premio de mejor actriz ex aequo con Zorica Nusheva, protagonista de Dios existe, su nombre es Petrunya. El jurado ha destacado de Nieto su “feroz intensidad con la que encarna un conflicto interior, hondo y apenas verbal”, y de Nusheva su “poderoso uso del silencio, el lenguaje corporal y la fuerza interior”. Nieto agradeció el premio en una breve gala matinal a orillas del río Guadalquivir en una mañana soleada: “Es una superalegría estar aquí, es muy importante haber valorado mi trabajo, sobre todo en un festival sólido con películas valiosas que nos inspiran. Y gracias a Rodrigo por darme la oportunidad de encarnar un personaje y por poderme tirar al vacío”. Este drama llegó ayer a los cines españoles.

El galardón para el mejor actor ha reconocido el trabajo de Pierfrancesco Favino, protagonista de El traidor, en la que encarna a Tommaso Buscetta, el primer gran arrepentido de la Mafia en los años ochenta. Los miembros del jurado han elogiado su interpretación con superlativos.

Finalmente la joya de animación La famosa invasión de los osos en Sicilia, del dibujante Lorenzo Mattotti, que debuta como director de largometraje tras una larguísima carrera en el cómic, se ha llevado la mención especiale del jurado, que estaba compuesto por Lucía Alemany, Serge Bozon, Mirsad Purivatar, Elías León Siminiani y Ada Solomon..

El premio del público ha sido para la sueca And Then We Dance, que cuenta historia de amor dentro del Ballet Nacional de Georgia. El jurado internacional del festival ha estado compuesto por Lucía Alemany, Serge Bozon, Mirsad Purivatar, Elías León y Ada Solomon.