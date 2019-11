Abel Ferrara: “De lo que trata el cine es de descubrir algún tipo de verdad”

Tommaso es Abel, pero Abel no es Tommaso o eso quiere hacer creer a los espectadores el director estadounidense Abel Ferrara (Nueva York, 68 años) que este viernes presentó Tommaso en la sección oficial del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que termina hoy. En la película, una producción italogriega, Willem Dafoe es Tommaso, un director americano que vive en Roma, con su mujer y su hija, mientras prepara su próxima película. Convertido en director de culto tras más de 40 películas, series de televisión y documentales, el autor de El asesino del taladro (1979) y Teniente corrupto (1992) —la que muchos críticos consideran su mejor obra—, se zambulle en una aparente cotidianidad para dibujar un personaje amable, cercano, preocupado por su familia, que interpretan la verdadera mujer de Ferrara (Cristina Chirac) y su hija de tres años (Deedee Ferrara), pero atormentado y tortuoso.

“La película no es un documental. Yo la escribí, la dirigí, aparecen mi familia y mi propia casa en Roma, pero no es un autorretrato”, dejó bien claro Ferrara este viernes en una entrevista en la que el director hizo más preguntas de las que contestó.

“Después de Pasolini he hecho cuatro documentales y ahora Tommaso, que no es autobiográfica aunque el protagonista tenga muchas coincidencias conmigo. La verdad es que me da igual hacer una película de ficción que un documental, porque en el cine de lo que se trata es de descubrir algún tipo de verdad”, afirmó el cineasta y guionista. Aunque, más interesado en la opinión de los demás que en revelar la suya, rehusó explicar qué verdad había descubierto él mismo.

Ferrara, que vive en Roma desde hace seis años, está tan encantado con la ciudad que está pensando en hacer Tommaso II, aunque la revelación es sospechosa de ser una idea improvisada. El director, que participa por primera vez en el Festival de Sevilla, presentó la noche del viernes su película en la sala y estaba previsto que mantuviera un encuentro con el público al filo de la medianoche, tras la proyección.

En la obra, estrenada en el festival de Cannes y rodada en inglés e italiano, Dafoe pasa de ser amantísimo padre a un celoso compulsivo o un ligón de libro con las jóvenes alumnas del taller que imparte en Roma. Es la historia de una crisis de pareja agravada por las alucinaciones del protagonista en las que Ferrara deja salir su famosa violencia poética, herramienta que lo ha convertido en un director de culto. Con Willem Dafoe, quien protagonizó el retrato que el director hizo de Pasolini en 2014, vuelve a trabajar en Siberia, su última obra que está ahora en posproducción y se estrenará en 2020. Aquí, Dafoe comparte cartel con Nicolas Cage en una suerte de viaje naturalista en la que Ferrara ha estado inmerso “mucho tiempo, los últimos años”.

“Willem y yo hemos hecho ya seis películas juntos, nos llevamos bien y es el padrino de mi hija”, asegura el cineasta, para quien rodar con la pequeña Deedee no supuso ningún problema. “Cuando estaba cansada parábamos. Eso es todo. Ella está genial”, ha afirmado orgulloso. Y para rizar más el rizo explica: “Tommaso durante la película está escribiendo el guión de Siberia”. Aun así, él insiste en que no es autobiográfica.