Rosalía lanza nuevo sencillo: la oscura ‘A palé’

Hace poco más de año, el 31 de octubre de 2018, Rosalía se subía a un escenario montado expresamente para la ocasión en la madrileña Plaza de Colón para presentar su esperado primer disco, El mal querer. En estos 365 días largos, la artista catalana ha tenido tiempo de arrasar internacionalmente y de lanzar otros cuantos sencillos que tocan todos los palos más allá del flamenco que la encumbró: Con altura, un reguetón que ha sido coronado como una de las mejores canciones del 2019; Aute cuture, su particular homenaje a las uñas de gel, tan distintivas de su look; Millonària, una rumba catalana que presentó acompañada de Dios nos libre del dinero y el dúo Yo x ti, tu x mí, con el cantante puertorriqueño Ozuna. La nueva propuesta de Vila continúa en esa línea ecléctica y seguro dará que hablar: con unas cejas postizas al estilo de Frida Kahlo y unas fundas de oro en los dientes, la de Sant Esteve Sesrovires anunció ayer a través de sus redes sociales el lanzamiento del vídeo de A palé, un rap de sonidos más oscuros a los que acostumbra, en el que vuelve a subrayar que todo lo que ella toca se convierte en tendencia: “Tó lo que me invento me lo trillan / chandal, oro, sellos y mantilla”.