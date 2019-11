‘A.K.A.’: el monólogo de un adolescente que se convirtió en un fenómeno teatral

Albert Salazar, en 'A.K.A. (Also Known As)'.

En febrero de 2018 se estrenó en la localidad barcelonesa de Vic un espectáculo de pequeño formato protagonizado por un adolescente titulado A.K.A. (Also Known As).Se representó una sola vez y luego hizo una minigira por la provincia hasta llegar en marzo a la sala Flyhard de la capital, productora del montaje, un pequeño espacio de la escena off de solo 45 butacas. Ahí empezó el milagro: el boca a boca corrió y las funciones se prolongaron durante dos meses. De ahí saltó a dos teatros más grandes en la misma ciudad (Lliure y La Villarroel) y esta temporada el fenómeno se expande fuera de Cataluña con una gira por España. Ni siquiera sus creadores habrían augurado que una obra tan modesta llegaría tan lejos.

Dos años después del estreno, Daniel J. Meyer (autor del texto), Montse Rodríguez Clusella (directora) y Albert Salazar (actor) siguen dándole vueltas a las razones de su éxito. “Lo que más ilusión me hace es que hemos conseguido llegar de verdad a los adolescentes. He visto a muchos venir una vez y después repetir para traer a sus padres. Es cierto que el protagonista es un chico de 15 años, pero precisamente eso lo hacía más difícil: hay que afinar mucho para dar con el lenguaje adecuado, reflejar sus inquietudes y todas esas emociones que afloran a esa edad”, reflexiona el autor.

Posiblemente esta sea la clave del fenómeno: atrapa eso tan difícil de reflejar sin etiquetas como es el universo milenial o incluso posterior. Redes sociales, hip-hop, skate, despertar sexual y búsqueda del yo. A esto la obra añade que el protagonista es un chico adoptado a los tres años procedente de algún país árabe que siempre viste una sudadera con capucha para no exponerse a burlas por su “pelo de moro”. Y una denuncia racista que le pilla por sorpresa porque él se siente “de este país como cualquiera de sus compañeros nacidos aquí”.

De esta manera el gran conflicto de la adolescencia, la formación de la identidad y “la diferencia entre lo que uno siente que es y lo que la sociedad determina que eres”, según el autor, se agranda aquí y se convierte en una tragedia que golpea a todos los espectadores sin distinción de edad. “¿Somos lo que los demás ven? ¿Lo que quieren ver? ¿Lo que mostramos? ¿Lo que ocultamos? ¿O lo que emerge cuando estamos solos?”, subraya Meyer.

Clave es también el hecho de que el actor que interpreta a este milenial sea también un milenial. Albert Salazar tiene 23 años ahora y 21 cuando empezó los ensayos de la obra. “A pesar de ello, me dio mucho miedo cuando empezamos a programar funciones matinales para jóvenes. Hay que tener en cuenta que el escenario está en el centro, a la misma altura que el público, y no me imaginaba cómo podían reaccionar 200 o 300 adolescentes tan cerca de mí. Pero es increíble, están callados y atentos toda la obra”, asegura Salazar.

El actor se preparó durante un año con la ayuda de la directora. “Como no teníamos fecha de estreno ni presiones de productores, nos permitimos trabajar con detalle todos los aspectos del personaje. Cómo habla, cómo se mueve, cómo es su habitación. Lo fuimos construyendo poco a poco e incluso contratamos clases de baile hip-hop”, recuerda Rodríguez Clusella.

El título también surgió sobre la marcha. A.K.A. son las siglas en inglés de la expresión “also known as”, que significa “también conocido como” y se usa mucho en el mundillo de las músicas y danzas urbanas para presentar a los artistas: primero su nombre oficial y a continuación su seudónimo. “Enlazamos así la jerga de ese ambiente que le gusta al protagonista con el conflicto de la identidad que recorre la obra: te llamas de una manera pero se te conoce de otra”, explica la directora.

A.K.A. arrancó su gira española la semana pasada en el Festival de Otoño de Carballo, un certamen que desde hace tres décadas reúne una selección exquisita de espectáculos, hasta convertir esta pequeña localidad de A Coruña en uno de los epicentros del teatro gallego. Anoche se estrenó en La Abadía de Madrid (hasta el 17 de noviembre) y tiene cerradas fechas en Palma, Málaga, Alicante, Logroño, Murcia y Valladolid, que alternarán con nuevas funciones en Cataluña (Celrà, Terrassa, Lleida, Olot, Banyoles).

Desde su estreno, pese a que siempre se representa en espacios pequeños, pues fue concebida para representarse con el público alrededor, A.K.A acumula 15.000 espectadores, una cifra asombrosa tratándose de un monólogo íntimo. También atesora una buena cosecha de galardones: tres Premios Teatro Barcelona (mejor texto, dirección e interpretación), cuatro Butaca de Cataluña (espectáculo de pequeño formato, texto, dirección y actor) y dos Max</CF> (autoría revelación y actor protagonista).