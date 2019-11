Anna Caballé gana el Premio Nacional de Historia

La crítica literaria y profesora titular de Literatura Española en la Universidad de Barcelona Anna Caballé (L'Hospitalet de Llobregat, 1954) ha sido galardonada este martes con el Premio Nacional de Historia de 2019 por su obra Concepción Arenal. La caminante y su sombra. El galardón, dotado con 20.000 euros, es otorgado por el Ministerio de Cultura y Deporte. El jurado ha elegido esta obra “por reunir todos los requisitos de excelencia en una obra de historia: novedad historiográfica y metodológica, pluralidad de fuentes y un planteamiento científico y riguroso del estudio biográfico sobre un personaje todavía no suficientemente conocido pero importante en la historia de España”.

"Estoy feliz, porque lo interpreto –no sé si correctamente– como un aval a la forma que yo tengo de entender la biografía, en la que llevo trabajando años: no solo como un acercamiento histórico, sino también como una comprensión psicológica, la evolución de una persona", declaró Caballé. "En ese sentido, me siento heredera del concepto de Ortega y Gasset de la razón biográfica: somos biografía, todo se explica a través de aquí".

Autora de más de una docena de obras vinculadas a su especialidad, el análisis de la literatura (auto)biográfica, y de un centenar de artículos en revistas especializadas y obras colectivas, Caballé invirtió cuatro años en la preparación de su obra premiada, publicada por Taurus: una biografía de la abogada y escritora Concepción Arenal (Ferrol, 1820 - Vigo, 1893), nombrada primera visitadora de cárceles de España. “La única manera de ser respetada como intelectual sería negándose a sí misma, de modo que su escritura doctrinal adoptaría siempre la voz masculina, así como su indumentaria”, escribió Caballé en el libro, donde la describe como una "mujer autodidacta, cuyas reflexiones se procesaban de principio a fin en su cabeza”.

La obra surgió como un encargo por parte de la Fundación March, dentro de su colección Españoles eminentes. "Solo había hombres, y Javier Gomá [el director de la Fundación March] me dijo que les gustaría que hubiera alguna mujer. Yo no sabía mucho de ella, pero era consciente de que había destacado, así que la propuse". Tras estudiar su vida y obra en profundidad, uno de los "grandes hallazgos" que Caballé realizó en torno a la figura de Arenal fue "el descubrirla como pensadora". "Yo la entendía como una gran dama de la caridad, volcada en los pobres de las prisiones. Sin embargo, esto era un subterfugio que ella utilizó, ya que en su época [el siglo XIX] no podía dedicarse a la filosofía", explicó. "Arenal recurrió al activismo para desarrollar un pensamiento ético al que todos deberíamos volver".

Entre los títulos publicados por Caballé, colaboradora del suplemento Babelia, de EL PAÍS, figuran: Vida y obra de Paulino Masip (1998); Narcisos de tinta. Ensayo sobre la autobiografía en lengua castellana (1995); Francisco Umbral. El frío de una vida (2004); La vida escrita por las mujeres, 4 vols. (2003, 2004); Cinco conversaciones con Carlos Castilla del Pino (2005); Una breve historia de la misoginia (2006); Carmen Laforet, una mujer en fuga, en colaboración con Israel Rolón, Premio Gaziel de Memorias en 2009; El feminismo en España. La larga conquista de un derecho (2013); ¿Por qué España? Memorias del hispanismo estadounidense, en colaboración con Randolph Pope (2014); o, Pasé la mañana escribiendo. Poéticas del diarismo español, Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 2015.

El jurado del premio ha estado presidido Carlos Alberdi Alonso, director del Gabinete del Ministro de Cultura y Deporte y como vicepresidenta Begoña Cerro Prada, subdirectora general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.