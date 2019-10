Pere Estupinyà: “De Punset aprendí que debemos estar por delante de la gente”

El bioquímico Pere Estupinyà (Tortosa, 44 años) acaba de mudarse a Buenos Aires pero sigue en contacto permanente con su España natal. “Soy cuántico, me siento en varios sitios a la vez. Estuve siete años en Estados Unidos, ahora estoy aquí, en América Latina, que me fascina por la parte natural y por todo el potencial enorme que tiene la ciencia en aspectos como biodiversidad”, dice en su nueva casa. Mientras busca asentarse en Argentina, en España ha terminado la tercera temporada de El cazador de cerebros, su multipremiado programa de ciencia, que se estrenará el lunes 7 de octubre en La 2.

Pregunta. ¿Qué quedaba por cambiar esta temporada?

Respuesta. Hemos dado un giro. Ya no sólo explicamos ciencia hacia la sociedad sino que pensamos cuáles son los problemas sociales y damos la visión de la ciencia sobre ellos. Hablamos de sexismo, de transición de coche de gasolina a eléctrico, de educación, de si las sociedades pueden ser más felices o menos en función de intervenciones que hagan los gobiernos. Intentamos dar soluciones desde la perspectiva científica, pero es más difícil de lo que pensábamos. La ciencia es buenísima dando un diagnóstico pero en las soluciones intervienen otros factores culturales, políticos y económicos.

P. ¿Por ejemplo?

R. El sexismo. Hay un montón de estudios que te dicen que la diferencia de salario entre hombres y mujeres aumenta a partir del primer hijo. La ciencia te dice que si el objetivo es llegar a una igualdad de oportunidades mayor el principal escollo está en los hogares. Pero si una pareja decide que la mujer invierta más tiempo en casa no se le puede imponer lo contrario.

P. Esta temporada mira más a Europa y menos a Estados Unidos. ¿Por qué?

R. Me harté un poco de Estados Unidos y además con Trump me negué a ir otra vez. Prefiero mostrar que en Europa se está haciendo una ciencia muy potente. Otra característica de esta temporada es que mostramos cómo busco información y hay imágenes donde estoy en la redacción, enseño un paper y explico la problemática que queremos solucionar.

P. Fue colaborador del difunto Eduard Punset y ahora toma el testigo. ¿Qué enseñanzas le dejó?

R. Me empapé mucho de su estilo. Él también era un ladrón de cerebros en Redes. Eduard siempre decía que teníamos que estar un poco por delante de la gente. No demasiado lejos, porque entonces desconectábamos, pero sí no darle a la gente sólo lo que espera que le des sino darle algo nuevo, aunque quizás esta es una interpretación más bien mía.

P. ¿Cuáles son los principales retos de la sociedad en los que la ciencia puede aportar?

R. Hay tres líneas. Una: la inteligencia artificial y cómo afectará a trabajos, sociedades y seguridad. Tenemos un capítulo sobre ciberseguridad porque la gente ya no va a robar a los bancos, busca otras formas, y los terroristas no sólo ponen bombas, también intentan hackear infraestructuras críticas, por ejemplo los sistemas de potabilización de agua tirando más cloro. Después está la crisis ambiental y cómo nos relacionamos con el planeta de forma sostenible sin que sea un freno a nuestro desarrollo. La transición energética que se tiene que hacer es imposible sin ciencia. Y la tercera es la biomedicina. Avanza poco a poco, y no nos damos mucha cuenta, pero ya hay muchos cánceres que ahora se curan y hace diez años no.

P. ¿Qué importancia tiene que la ciencia esté presente en las televisiones públicas?

R. Mucha. Con la importancia que está cobrando la ciencia en la actualidad, la gente tiene el derecho o la necesidad de estar informados. La ciencia la veo como los manzanos. Tú vas al súper y quieres que haya manzanas. Las manzanas son el resultado de que haya manzanos. Nadie se preocupa por ellos, pero sin manzanos no hay manzanas. Tú cuando vas al médico y te da un tratamiento, detrás ha habido ciencia. Puedes decir la ciencia no me interesa, pero su resultado sí.