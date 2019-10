Muere la cantante Kim Shattuck a los 56 años

El grupo The Pixies en 2013, durante el tiempo en el que Kim Shattuck fue bajista de la banda.

La cantante y compositora Kim Shattuck ha muerto a los 56 años de edad, según ha confirmado en las redes sociales la banda The Muffs, de la que era hasta ahora vocalista. Shattuck llevaba dos años aquejada de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y actualmente estaba produciendo un disco con su banda, que saldrá a la venta el próximo 18 de octubre, bajo el nombre No Holidays.

La cantante fue bajista del grupo The Pixies entre 2013 y 2016, cuando sustituyó a Kim Deal. También formó parte de otras bandas como The Beards o Las Pandoras. En el comunicado de The Muffs han recordado a Shattuck como una "compositora brillante, guitarrista y cantante extraordinaria y verdadera fuera de la naturaleza". "Mientras combatía el ELA, Kim produjo nuestro último álbum, supervisó todas las partes de la grabación. Ella era nuestra mejor amiga y tocar sus canciones fue un honor", expresan en su Facebook.