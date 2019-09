Los 500 invitados de Jorge Herralde

Solía el editor Jorge Herralde sufrir reiteradas extrasístoles, desagradable sensación de paro cardíaco, que se acabaron desvelando consecuencia de los nervios; la cartesiana reducción del café y el tabaco (y, más laxa, del alcohol) las acotaron. Este jueves por la noche hubiera estado justificado que asomara un nuevo episodio, esta vez generado, amén de por alguna merecida copa extra, por la emoción de verse rodeado por medio millar de incondicionales del sector editorial, entre autores, editores y agentes literarios de acá y de allá, que quisieron celebrar en Barcelona con el editor y su equipo el medio siglo de vida del sello Anagrama.

Sacudía por los hombros Herralde (Barcelona, 1935) a muchos de sus invitados, como se antoja debía repartir la camaradería el espartano Leónidas a sus 300 hombres ante la larga batalla de las Termópilas. “La edición es el oficio más bonito del mundo o el único que sé hacer”, decía, para recordar que empezó luchando contra la censura y ahora lo hace “contra Netflix, Amazon y los videojuegos: es inquietante”.

Jorge Herralde, segundo por la izquierda en la primera fila, en un acto por los 50 años de Anagrama en la mañana de este jueves en Barcelona. EP

Enlazaba así Herralde con el parlamento que el italiano Carlo Feltrinelli, presidente del grupo que lleva su apellido (que desembarcó con 17 miembros) y propietario de Anagrama y la cadena de librerías La Central, había hecho poco antes al mediodía, en el encuentro previo ante una veintena de autores internacionales de su cuadriga. “En la era de la tiranía de las tecnofinanzas, de las necesidades inducidas, algoritmos sofisticados y tristes pasiones en sociedades aparentemente saturadas, ha hecho un catálogo que es síntesis de su obsesión intelectual y una tenacidad que hacen que hoy pocos sellos en el mundo le sean comparables; fue antídoto en la España de Franco y hoy es la imagen de una Europa ideal, vital, cosmopolita y abierta; ni Roberto Calasso creo que me contradiga”, dijo. Y el refinado autor de la casa y editor de Adelphi solo pudo asentir.

“Es brillantísimo, muy coqueto, divertido… y testarudo”, fijó a su editor español con cuatro adjetivos Yasmina Reza, mientras su compatriota Emmanuel Carrère admitía que Herralde le riñe “porque hago cine y eso me resta tiempo para escribir”, quizá porque, tras 13 años, regresa como realizador adaptando el libro de Florence Aubenas Le Quai de Ouistreham, con Juliette Binoche, sobre el submundo de los desempleados.

Algo “atemorizado, a pesar de que ya tenía 38 años”, se recordó también el norteamericano Richard Ford cuando conoció a “un editor para mí legendario”, hombre “serio, generoso y con empatía, pero es editor”, alertó, lo que implica que “debe saber decir que no también a los amigos; yo no quisiera que publicara un libro mío si no le gustara; hoy nadie quiere asumir responsabilidades por nada y él sí: gratificante”.

Y sí, así se veía al editor, decidido, como su esposa Lali Gubern (“mi fichaje número uno, infatigable”, reconoció en público Herralde) en la gala de la noche, donde los invitados se identificaban a partir de tres filas: “Colegas y amigos”, “Autores internacionales y Felitrinelli” y “Autores autóctonos”. Bajo esa división desfiló toda la competencia: grandes (Núria Cabutí y Josep Creuheras, máximos mandatarios de Penguin Random House y Planeta), medianos (Ricardo Rodrigo, de RBA; Beatriz de Moura, fundadora de Tusquets) o pequeños (Luis Solano, de Libros del Asteroide; Jan Martí, de Blackie Books; Ofelia Grande de Andrés, de Siruela…), escritores (Martínez de Pisón, Mendoza...). “Es para desmentir pequeños equívocos”, dijo el editor.

La esposa, de granate hasta los zapatos, hacía de anfitriona canónica y recibía en la entrada del noble local en un principal del Eixample con jardín y pabellón y que fue de la familia Carandell-Goytisolo. Luis Goytisolo, autor y amigo de infancia de Herralde era el vértice de una pirámide de una sesentena de autores “autóctonos” dispar: Martín Caparrós, Manuel Cruz (filósofo y presidente del Senado en funciones) o Marina Garcés. El puente con las letras catalanas lo construían los propios escritores del sello, Tina Vallès o el cantautor Jaume Sisa.

Curtido en una gauche divine que tenía su cuartel en la discoteca Bocaccio (de la que Herralde vendió sus cotizadas acciones a José Manuel Lara Bosch), iba resistiendo el anfitrión y los suyos, con la editora Silvia Sesé al frente (“tengo con ella una sintonía casi milagrosa”; “es un delantero inagotable al que no es fácil seguir su ritmo, por inesperado y por su tesón”, se piropearon públicamente) de los que iban quedando de los 500. Dice el editor, citando a Borges, que “somos el olvido que seremos”. Visto el voluminoso catálogo de los 50 años que (de cubiertas amarillas, claro) se repartía al salir de la fiesta, no habrá desmemoria para su Anagrama.