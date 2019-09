Alejandro Amenábar: “Solo Karra Elejalde hace sentir al espectador que Unamuno le habla a él”

El PAÍS de TCM con Alejandro Amenábar

Desde que debutó en 1996 con Tesis, cada uno de los estrenos de Alejandro Amenábar se ha convertido en un gran acontecimiento. El próximo 27 de septiembre se vivirá nuevamente esa sensación cuando llegue a las pantallas su nuevo filme, Mientras dure la guerra, una historia que cuenta los últimos meses de vida de Miguel de Unamuno, especialmente el incidente que le enfrentó al general José Millán Astray el 12 de octubre de 1936 en el paraninfo de la Universidad de Salamanca. “Soy de esos españoles que en el colegio o en el instituto hemos pasado de puntillas por la Guerra Civil”, explica Amenábar. “Leí algo sobre la escena del paraninfo y luego fui investigando la posición de Unamuno durante la Guerra Civil. Me interesó muchísimo, desde un punto de vista dramático, que comenzara apoyando el golpe y lo repudiara tres meses después, poco antes de morir”.

Coincidiendo con este estreno, Alejandro Amenábar se ha pasado por los estudios de TCM para charlar de su trayectoria cinematográfica y seleccionar varios títulos de la programación del canal que se emitirá los jueves del mes de octubre. Películas como El halcón maltés de John Huston; La invasión de los ultracuerpos, de Philip Kaufman, o Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón. “Veo muchas películas porque es lo que más me gusta en el mundo. Soy más animal de películas que de series”, confiesa.

El actor Karra Elejalde es el encargado de meterse en la piel del filósofo vasco. “Cuando las directoras de casting nos hicieron la propuesta, nos quedamos un poco extrañados porque ni por edad ni por físico ni por talante se parecía a Miguel de Unamuno”, cuenta Alejandro Amenábar. “Pero Karra es un grandísimo actor capaz de dar verdad en cada segundo y en una película como esta, en la que hay discursos, lo que quería es que el espectador se situara en aquella sala del Paraninfo y sintiera que Unamuno le está hablando a él. Para eso, no hay nadie mejor que Karra Elejalde”.

Mientras dure la guerra, que opta a la Concha de Oro en la presente edición del festival de cine de San Sebastián, también analiza la figura del general Franco. “Fue el último en incorporarse al golpe y ves cómo, en medio de esas luchas por ver quién va a ser el mando principal de la guerra, el que está más callado, el más taimado y el que está en el último rincón es él”, añade el realizador de Abre los ojos. “Me interesaba indagar en el alma de Franco porque descubres que es una entelequia. Cuando intentas entrar en la cabeza casi impenetrable de ese señor, resulta apasionante”.

Gracias a sus trabajos cinematográficos, Alejandro Amenábar ha ganado ocho premios Goya tanto como director, guionista e incluso como compositor. Obtuvo el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa en 2005 por Mar adentro. “Cuando rodé Los otros tuve la oportunidad de dar el salto a Hollywood y lo dejé pasar. Y no me arrepiento”, reconoce en la entrevista que ha concedido a TCM. “En ese momento decidí guiarme solo y exclusivamente por las historias que a mí me apetecieran contar y eso significó quedarme. Irte a Hollywood, en el fondo, es emigrar y soy más feliz viviendo en Madrid que en Beverly Hills”.

Su prestigio como realizador se ha mantenido intacto a lo largo de más de veinte años, y títulos como Los Otros o Ágora se han convertido en un gran éxito, tanto en España como fuera de nuestras fronteras. Pero además de un gran director, Alejandro Amenábar es un fino analista cinematográfico y en octubre, los espectadores de TCM podrán comprobarlo gracias a su particular manera de mirar y de entender el cine. Una programación que lleva su personal e inigualable firma.