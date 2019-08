Emmanuelle Seigner: “El sentimiento de persecución de Polanski es fácil de entender, basta con mirar a su vida”

Empezó con un largo aplauso. Y otro. Y otro. Antes de la rueda de prensa, muchos incluso se pusieron de pie y parecía como si el festival de Venecia quisiera compensar a Roman Polanski por una víspera tan polémica. La Mostra, al fin y al cabo, ha invitado al director a su concurso oficial, con El oficial y el espía, y considera un honor contar con “uno de los últimos maestros vivos del cine europeo”, como dijo el director del certamen, Alberto Barbera. Pero, a sus 86 años, Polanski es también un hombre que en 1977 mantuvo relaciones sexuales con una chica de 13, que le acusó de violarla. El tribunal creyó a la víctima y el director evitó décadas de cárcel solo escapando de EE UU. Aquel vuelo, sin embargo, no le ha permitido esquivar todos los ataques que le han perseguido desde entonces. Y que han llegado hasta el Lido.

El pasado miércoles, la presidenta del jurado que debe valorar su filme, Lucrecia Martel, defendió su presencia en el festival, pero reconoció que le incomodaba y que no acudiría a su proyección de gala, para no aplaudirle. Metafóricamente, ya que el director no viaja a países que puedan extraditarle, ni tampoco participó en la rueda de prensa por videoconferencia, como se rumoreaba antes. A tamaña olla de presión previa, se añadía una película centrada en el celebérrimo caso del capitán judío Afred Dreyfus, condenado con evidentes prejuicios antisemitas en 1894 en Francia por alta traición, una historia en la que Polanski encuentra elementos que cree haber “experimentado”. No cuesta entender por qué la rueda de prensa de hoy viernes despertara un interés colosal.

Pero, entonces, cogió el micrófono Luca Barbareschi, actor y productor del filme, además de exdiputado de las listas de Silvio Berlusconi. Dijo: “El oficial y el espía es un proyecto nacido hace muchos años, pero con una actualidad tremenda. Dejaría a nuestras espaldas todo lo que ha ocurrido, que no es interesante. Este no es un tribunal moral, sino una bellísima muestra del cine”. El mensaje quedó claro. No iban a contestar preguntas que se alejaran de lo fílmico. Directamente, ni las hubo. Un periodista apenas intentó que respondieran a Martel. Pero Barbareschi volvió a cerrar la puerta: “En esta conferencia, el pasado es pasado. Un director hace cine, el jurado juzga y el público, si quiere, aplaude”. Lo cual sucedió acto seguido.

La otra referencia a la situación del cineasta llegó de su esposa desde hace tres décadas, la actriz Emmanuelle Seigner: “El sentimiento de persecución de Roman es fácil de entender, basta con mirar a su vida”. Aludía, también, a una existencia repleta de desgracias: Polanski sufrió en sus carnes el Holocausto, el acoso estalinista o el asesinato de su pareja, Sharon Tate, a manos de Charles Manson.

Por lo demás, se habló mucho de cine, y de historia. “La película es un thriller. Y absolutamente todo lo que ocurre en ella es real”, defendió Louis Garrel, que interpreta a Dreyfus en el filme. Tanto que un redactor, antes de lanzar una pregunta, llegó a sostener que bastaría enseñar El oficial y el espía (que se estrena en España el 13 de diciembre) en los colegios para explicar por qué el capitán judío pasó años en la cárcel, antes de ser al fin exculpado. “La estrella de la película era el caso Drefyus. Lo importante para Polanski es la verdad de lo que cuenta. Siempre respeta el guion”, agregó Jean Dujardin, el auténtico protagonista del largo, en el rol de Marie-Georges Picquart, el primer militar francés que rompió una lanza a favor del soldado encarcelado.A costa de defenderlo, él mismo acabó en prisión.