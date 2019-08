C.Tangana anuncia un segundo concierto gratuito en Bilbao tras el veto de la ciudad por sus letras “machistas”

El rapero madrileño C. Tangana realizará un segundo pase del concierto gratuito que realizará este sábado en una sala de Bilbao y que anunció después de la cancelación de su actuación en las fiestas de Bilbao tras las protestas por el contenido de sus letras. Las dos actuaciones han agotado las entradas, según recoge en sus redes sociales. El Ayuntamiento de Bilbao anunció el pasado día 9 la cancelación del concierto del artista, que inicialmente se había anunciado para este sábado 24 en el Parque Europa dentro de la programación de la Aste Nagusia, después de que cerca de 10.000 personas reivindicaran en menos de 24 horas que su concierto fuese excluido de la Semana Grande bilbaína por sus letras "machistas". Desde el Consistorio aseguraron que la decisión fue tomada por "la obligación de no visibilizar ese tipo de mensajes que denigran a las mujeres". El rapero, por su parte, respondió este pasado jueves que "censurar y prohibir no es la forma de educar" y anunció una actuación gratuita este mismo sábado en una sala bilbaína "contra la censura institucional".

C.Tangana ha anunciado este viernes a través de sus redes sociales que iba a realizar, también este sábado, un segundo pase de la actuación en Bilbao, que había agotado las entradas. Según ha asegurado, los dos han agotado entradas. "Bilbao, los 2 shows SOLD OUT. Gracias", ha manifestado.

Tras las críticas del rapero, el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto (PNV), ha considerado este viernes una "barbaridad" que se "mezcle con la libertad de expresión" con la cancelación del concierto de C.Tangana en las fiestas y, en este sentido, ha subrayado que el Ayuntamiento "ni prohíbe ni censura nada" y "la prueba más papable" de ello es la actuación que finalmente hará el rapero en una sala bilbaína.

"Nosotros lo que queremos es que en Aste Nagusia los valores estén presentes", ha señalado el regidor de la capital vizcaína, que ha insistido en que "con dinero público no se puede apostar por ese tipo de música".