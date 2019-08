La banda surcoreana de pop BTS se toma un descanso indefinido

La banda surcoreana de pop BTS se tomará su primer gran descanso tras seis años de actividad. Los representantes del grupo anunciaron el domingo que los siete miembros del grupo disfrutarán de un período indefinido de ausencia de los escenarios para "recargar energía y [en un tiempo] presentarse como músicos y creadores de nuevo". Desde que se fundó en 2013, BTS ha liderado la nueva ola de pop coreano y ha logrado el hito de que tres de sus álbumes ocuparan progresivamente, en un período de apenas 11 meses, el primer puesto de la lista Billboard 200, que presenta los éxitos más vendidos cada semana en Estados Unidos. Este año también recibieron una nominación en los Grammy.

En la nota en la que anuncian la decisión, los representantes del grupo piden "consideración" a todos aquellos fans que pudieran "encontrarse casualmente" con alguno de los siete miembros de BTS. "La banda volverá fresca y con energía recargada para devolver todo el amor que sentís y continuáis mostrándole", apunta Big Hit Entertainment en el comunicado. La discográfica también especifica que el último concierto que el grupo da antes del parón es el del pasado domingo en su país. Este descanso les permitirá "disfrutar, aunque brevemente, de su vida de jóvenes veinteañeros". El mensaje también apunta que pasarán este tiempo por separado.

BTS es el la banda que más discos ha vendido en el mundo en el último año y medio, con más de ocho millones de copias, y es punta de lanza de la enorme influencia global del K-pop, un género que combina influencias de rap, pop, hip pop o rhythm and blues. El vídeo de su canción Kill This Love consiguió ser el que más reproducciones ha conseguido en sus primeras 24 horas de emisión: 56,7 millones Su rápido ascenso también se apoya en películas documentales, la última de ellas, Bring the Soul: The Movie, que se estrenó el 7 de agosto en salas de todo el planeta. En España superó en apenas dos días los 25.000 espectadores.

La del K-pop es una multimillonaria industria dentro del entretenimiento del país asiático que no ha estado exenta de algunos escándalos que han mostrado su peor cara. Jung Joon-young y Seungri, dos de las figuras más destacadas del género, anunciaron el pasado marzo su retirada del mundo del espectáculo tras verse envueltos en diferentes polémicas sexuales. El primero de ellos confesó haberse grabado sin autorización mientras mantenía relaciones sexuales con varias mujeres y Seungri está siendo investigado por presuntos vínculos delictivos con redes de prostitución.