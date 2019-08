Los secretos de la gira mundial de la banda BTS

El documental y el fenómeno fan están cada vez más unidos. La simbiosis entre ambos existe desde la fiebre Beatle en los 60, pero en la última década este subgénero, que pocas veces escapa de ser un mero espacio promocional, está regalando grandes réditos tanto al cine como a la música. Michael Jackson: This is it recaudó más de 230 millones de euros en todo el mundo en 2009 y Justin Bieber: Never say never se acercó a los 100 millones de euros en 2011, antes de que el canadiense lograra sus mayores éxitos.

La banda surcoreana BTS es el proyecto musical que más discos ha vendido en el mundo en el último año y medio, con más de ocho millones de copias y punta de lanza de la enorme influencia global del K-Pop. Su ascenso también se apoya en películas documentales. El último de ellos, Bring the soul: the movie, se estrenó con éxito el 7 de agosto en salas de todo el planeta.

La película registra la relevancia del grupo fuera de Asia, ambientada en su mayor parte en uno de los templos de Occidente: París. La cámara sigue a los siete componentes durante la agotadora, espectacular y multitudinaria gira Love yourself de 2018 y muestra cómo estos veinteañeros viven experiencias al alcance de muy pocos a costa de perder la oportunidad de vivir las experiencias que están al alcance de casi todos.

Entre el estajanovismo y el lujo, les vemos dormir como pueden en un viaje transoceánico a bordo de un avión privado, beber vino blanco en la ciudad francesa y facturar millones de euros en una sola noche llenando un estadio de Nueva York. En resumen, se les retrata como buenos chicos más preocupados de ser profesionales sobre un escenario que de cometer los excesos que la fama y el dinero traen consigo.

Teniendo en cuenta que este tipo de formato está creado pensando en los fans de los artistas que los protagonizan, preguntamos a varios de los seguidores de BTS, llamados ARMY, qué opinan de este nuevo documental dedicado a la banda.

Para Paula Fuentes, del club Beyond the Spain, el documental muestra "cómo las inquietudes personales de los chicos se reflejan luego en su música", aunque echa de menos "más testimonios de los fans".

¿Puede una película de estas características enseñar algo inédito a un fan acérrimo del grupo? “Siempre hay algo nuevo que te aporta, por muy admirador que seas de ellos. Aunque hayas seguido las noticias de las cosas que les han pasado durante su gira, siempre hay detalles del día a día que desconoces y que te aportan algo nuevo sobre ellos”, nos cuenta Sam, que gestiona la cuenta de Twitter de fans de BTS llamada ARMY Spain.

“La película ha sabido equilibrar las actuaciones de la gira con los momentos más personales, sin abusar de los elementos dramáticos. Además, me ha gustado que durante los fragmentos personales nos han mostrado tanto los obstáculos que se encuentran como los momentos de alegría, dejándonos ver parte de su día a día”, comenta Tania Fega, miembro de la web BTS Spain, que tiene más de 130.000 seguidores en Twitter, 70.000 en Facebook, 24.000 en YouTube y 18.000 en Instagram.

“Este documental tiene más intención artística que otros de la banda. No se limita a mostrar una de sus giras de principio a fin. Su estructura no es lineal, empieza y acaba en París de forma intencionada, con saltos narrativos que lo hacen más ameno. Aunque se echa de menos que se incluyan las impresiones personales de los miembros del grupo. Casi todo lo que se muestra (los percances a los que se enfrentan y la falta de anonimato) es muy genérico, sin testimonios a cámara”, dice Sam de ARMY Spain.

El ascenso del grupo en España, donde BTS nunca ha actuado, es evidente. El documental ha superado los 25.000 espectadores en sus dos primeros días de proyección, estrenado en más de 150 salas de 80 ciudades españolas. "Nada que ver a cuando se estrenó el primer documental (hace solo unos meses, en noviembre de 2018). Solo unos pocos cines lo pusieron en cartelera y con solo una o dos sesiones. Ahora se ve el impacto de BTS y la cantidad de seguidores que tienen en España", cuenta Tania de BTS Spain.