Beret: “En España faltan personas que digan realmente lo que sienten”

Francisco Javier Álvarez Beret (23 años, Sevilla), más conocido como Beret, no ha parado de dar conciertos durante 2019. Su música, como con otros muchos nuevos artistas, saltó a la fama gracias al boca a boca sobre sus vídeos de YouTube. “Me encanta dar conciertos pero echo de menos estar abajo” reconoce este joven Sevillano, “he ido a cuatro conciertos, y he dado más de trescientos, y tengo 23 años”. No son solo palabras. Él es de los pocos artistas que mientras espera a subirse al escenario del Riverland (Asturias) se acerca al escenario a ver los conciertos de los demás.

Hace poco más de un año el cantante publicó 'Lo siento', la canción con la que terminó saltando al estrellato y que acumula más de 210 millones de reproducciones en YouTube: una canción para hablar de sentimientos y remordimientos porque “en España faltan personas que digan realmente lo que sienten”. Él tiene claro que gran parte de su éxito se debe a las redes sociales, aunque con el paso del tiempo ha aprendido que que algo sea bueno no depende del número de visitas que tenga en Internet. “Yo siempre me he etiquetado como un pop urbano” explica Beret, que no se considera un cantautor 2.0 sino “cantautor a secas”. Sin embargo, para él hablar de etiquetas es “ hablar de ilusiones que se crea la gente. Lo importante son las canciones”.