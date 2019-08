El enigma de los crucigramistas

Cuenta el enigmista Màrius Serra que cuando conoció a Mambrino —autor del crucigrama de EL PAÍS desde 2002 hasta su fallecimiento el pasado mayo—, hablaron del entonces reciente thriller Nadie conoce a nadie (1999) en el que Eduardo Noriega interpreta a un crucigramista de frondoso flequillo. “Nos ponía una imagen un poco sexi, no la típica del viejo solitario escondido en su rincón”, se ríe aún por teléfono Serra. A la pareja le llamó especialmente la atención la premisa de la trama: el protagonista se muda a Sevilla cuando le contrata un diario local. “¡Absurdo!, nosotros siempre hemos sido externos, hasta cuando la cartelera se hacía en las redacciones”. Aquel día los crucigramistas bromearon, como no podía ser de otra manera, haciendo juegos de palabras con el título de la película: “Nadie conoce a nadie, no. ¡Nadie nos conoce!”.

Mambrino se llamaba José Luis Herencia y aunque publicó diariamente durante 17 años en EL PAÍS, la inmensa mayoría de sus compañeros no le poníamos nombre ni cara. Su obituario lo escribió su hermano Fernando, un precioso texto en el que contaba que empezaba el día leyéndose de pe a pa el periódico durante dos horas, que había estudiado para aparejador, que escribía guiones y fumaba mucho. En las redes aparecieron centenares de mensajes de condolencia de lectores que tampoco lo conocían pero que lo sentían cercano, parte de su día a día.

Aunque se desayune a diario con sus textos, los crucigramistas son un gremio enigmático. Tras entrevistar a media docena de quienes firman los pasatiempos de las grandes cabeceras, hay algunas pistas en común. Ninguno pisa mucho (algunos nunca) las redacciones con las que llevan décadas colaborando. Casi todos se metieron en el oficio por casualidad o por herencia familiar. Eduardo Delgado Tarkus, sustituto de Mambrino en EL PAÍS, empezó a echar una mano a su padre siendo un adolescente; lleva 40 años de sus 57 vinculado a este diario. Óscar Herrero, autor del blanco de ABC, aún trabaja en equipo con su padre jubilado, y fue su abuelo quien empezó a firmar pasatiempos en ABC en 1953. “Es una ocupación un poco extraña. Es difícil que a uno se le ocurra dedicarse a esto porque sí. Yo no lo habría hecho si no me viniese de familia”, dice.

Eduardo Delgado Tarkus, de EL PAÍS. JAIME VILLANUEVA

En el ático de su casa, en un pueblo a las afueras de Madrid, Agustín Fonseca Clavileño, que desde hace unos meses firma el crucigrama blanco dominical de este diario, trabaja frente al ordenador. “Antes mi despacho estaba lleno de diccionarios, refraneros, enciclopedias… ahora están todos en un trastero por culpa de Internet”, explica este arquitecto de 70 años devenido en creador de puzles, enigmas, yincanas y juegos de ingenio (tiene una empresa dedicada a ello). En una iglesia de barrio fusionó ambas aficiones escondiendo entre las letras de “un latinajo” que decora el techo, su nombre: San Romualdo. En un minuto Clavileño muestra como el programa Crossword Compiler rellena una parrilla de 21x12 sobre la que ha colocado la 1 horizontal y las casillas negras (no le gustan los patrones que salen por defecto, a veces, por divertimento, dibuja formas con las negras, como un corazón).

Hacer crucigramas tiene una parte muy mecánica (encajar las palabras en la parrilla, rejilla o enrejado) y otra más creativa (escribir las definiciones). Aunque todos los crucigramistas empezaron haciendo parrillas con papel, lápiz y goma (y alguno sigue), la mayoría aprovecha la tecnología para encajar palabras, resolver combinaciones de letras o mantener bases de datos con términos y definiciones. “Aun así hay que editar, cambiar, retocar, evitar que el programa no meta palabras que no conoce ni Dios, comprobar que los cruces sean un reto, pero no tan difíciles como para resultar frustrantes…", apunta Tarkus, que se ganó el apodo siendo un chaval: era el nombre de un disco de rock progresivo de Emerson, Lake and Palmer que le prestaron y devolvió rallado (él lo niega).

Jordi Fortuny, de 'La Vanguardia'. ALBERT GARCÍA

Tarkus arranca su jornada en casa a las 6.00, siempre por la 1 horizontal y con una parrilla de cuadros negros en la que le gusta introducir cierta simetría “aunque en España no se estile”. En su despacho hay una estantería llena de diccionarios y revistas de crucigramas extranjeros, incluso japoneses, idioma que no habla, “para aprender qué se hace por ahí”. También tiene muchas cámaras de fotos, su otra afición. Sobre su mesa: un diccionario de la RAE, un Libro de Estilo de EL PAÍS lleno de post-its —donde buscó por ejemplo el plural de “título nobiliario inglés” que usamos (1. _ _ _ _ _)— y el boceto de un crucigrama sin publicar. Las horizontales, ya comprobadas, están tachadas en rojo; las verticales, en azul. Todo muy metódico. “No puede haber errores”, dice. A Tarkus no le gusta usar números romanos, siglas, ni cadenas de letras aleatorias. “Pero cuando no te queda más remedio, al menos tienes que buscar una salida lo más graciosa posible”, dice. En un crucigrama reciente solucionó una mala solución con una buena pista: “Todos los discos de Yoko Ono” (2. _ _ _ _).

Aunque no estén escritas, existen ciertas normas tácitas: “Más del 15% de negras es cutre, las palabras de dos y tres letras son un último recurso, hay que evitar símbolos químicos y crucigramismos de revista de serie B como Ros, Isa, Ar… Y conviene no meterse en política ni ser ofensivo”, relata Màrius Serra, autor en La Vanguardia del crucigrama de Mots encreuats. Es el más mediático de un gremio de tímidos, por un carácter expansivo y porque tiene novelas, programas de radio y columnas de prensa. Hasta se ha carteado con Will Shortz, “el factótum del mundillo”, todopoderoso editor de The New York Times, donde se toman el pasatiempo tan en serio que constituye la oferta premium de su suscripción online. Cualquiera puede enviar un boceto al Times donde pagan entre 500 y 2.250 dólares por crucigrama publicado. Antes tendrá que ser aprobado y editado por el equipo de Shortz y deberá cumplir sus estrictas normas: 78 palabras y 42 casillas negras máximo, diseños rotacionalmente simétricos, prohibidas las palabras de menos de tres letras, pasar el “test del desayuno” (nada malsonante o siniestro)… “A Shortz no le cabía en la cabeza que aquí una sola persona haga el crucigrama diario de un periódico”, cuenta Sèrra, que estudió Filología anglogermánica. Él hace “la monótona orfebrería de la parrilla en 20 minutos y escuchando el fútbol” y considera que escribir las definiciones es “un proceso altamente poético, de poesía enigmística”.

“Montar el enrejado no es lo importante, la clave de un buen crucigrama son las definiciones y para eso no hay tecnología que valga”, apunta Jordi Fortuny, admirado autor del crucigrama en castellano de La Vanguardia desde hace 30 años. Fortuny (más de 12.000 crucigramas en su haber) es matemático de formación, egiptólogo de afición y empezó en esto mientras trabajaba como lexicógrafo en un “primitivo proyecto informático de tratamiento de lenguaje natural”. “El María Moliner” es su biblia. Con particular ironía desarrolló un estilo que combina los anagramas de la tradición inglesa y las definiciones crípticas de los franceses para llevar el pasatiempo un paso más allá. “Mis pistas favoritas son las que implican un desplazamiento de significado sorprendente”, dice. Ejemplo: “Actúa como indica el guion” (3. _ _ S _ _). Su definición favorita es del maestro francés Michel Laclos (1926 - 2013): “Consejo de administración” (4. _ O _ _ _ _ G _ _). Su definición de sí mismo: “Le pide un poco de paciencia y sobre todo que no se salga de sus casillas”.

Màrisu Serra, de 'La Vanguardia,' y Anna M. Genís, de 'El Periódico'. CONSUELO BAUTISTA

“Hay dos tipos de crucigramistas”, explica Serra, “los más académicos o enciclopedistas, que buscan la erudición, y los carnavalescos, que buscan la greguería”. Él se siente orgulloso de definiciones como: “Levanta la bandera en señal de libertad” (5. _ _ _ I); “Idéntico a Jesucristo” (6. _ L _ _ _ D _ ): “Instrumento de orquesta que combate mejor el paro” (7. _ _ N _ _ _ B _ _ _ ). A estas definiciones las llama “perlas”. Son la que contienen el momento ¡Ajá! para el que resuelve. “La belleza de esto es que tiene un punto intuitivo que es inagotable”, dice. “El ingenio verbal es refulgente pero no acumulable, no es un conocimiento, sino un flasazo”.

Óscar Herrero, del ABC, el más joven de los seis con 45 años, es de los poco autores que no persigue esa chispa. “Yo soy más de la RAE, muy soso si quieres, pero me gusta que los crucigramas sean una forma de aprender vocabulario”, dice este profesor de Biología que todavía entrelaza palabras “de forma artesanal” con papel y lápiz mientras toma el café antes de ir a la Universidad (encajar un blanco de 10x10 no le lleva más de media hora).

Un trabajo creado desde el interior Hacer crucigramas no requiere mucho tiempo, cuentan —salvo cuando te “atascas”; entonces lo mejor es darse un paseo—, pero sí mucha concentración: “Yo ocho horas seguidas no podría estar haciendo esto porque colapso”, dice Anna M. Genís que firma el crucigrama en catalán de El Periódico. Coinciden también en que es un trabajo muy solitario, muy “hacia dentro”. Quizás para paliarlo, el gremio catalán queda una vez al año para cenar.

Anna M. Genís, de El Periódico, primera Campeona de España de Scrabble en 1996, se define crucigrameramente como “la cuota femenina que se expresa jugando entre rejas”. ¿Por qué no hay más mujeres en su oficio? “Quizás porque no sale a cuenta o por lo de siempre: en un sector donde abundan los señores acaban recomendándose unos a otros”. ¿Se nota en algo la mano femenina en sus parrillas? “Quizás yo no hago ciertas bromas… ¡y casi nunca pongo futbolistas!”. Con 55 años, Genís se considera parte de la generación que “profesionalizó el oficio”. En 1989 montó con unos amigos “una empresa ludolinguística porque no había pasatiempos en catalán”. Les fue tan bien que dejó su carrera de enfermera para dedicarse en exclusiva a “lo otro”. Y así durante un par de décadas. “Ahora no es un momento de auge”, asegura. “Con Internet la gente se ha acostumbrado a lo gratis, aunque sean crucigramas mecanizados y monótonos. Cerraron las revistas, los suplementos… Solo se mantiene el crucigrama de autor en los periódicos de papel”. Genís ha vuelto a trabajar de enfermera y eso que dice que lo suyo son las decapitaciones como “El rey guillotinado” (8. _ _) o “La noche sin fin” (en catalán, 9. _ _ ). Una de sus perlas favoritas: “Un cantante rural que desafina en ciudad” (10. _ _ _ _ O).

“Un bulbo con dientes” (11. _ _ _ ) es una de las que más enorgullece a Agustín Fonseca Clavileño, que explica que tampoco hay que abusar de la chispa: “De media, el 50% de las definiciones son normales, el 20% tendrán cierto giro, el 30% serán joyitas y habrá un 5% escritas de tal manera que llevará un rato resolverlas”. “Crear una buena definición te puede llevar dos minutos o dos horas”, dice. Por la mesa tiene montones de pasatiempos originales que inventó cuando el negocio de revistas y diarios iba viento en popa: ideogramas, enigmas, loquísimos crucigramas desplegables de hasta 60x90 casillas… Pero el negocio, coinciden todos, ya no es el que era. ¿Se acabarán los crucigramas? “Yo qué sé”, contesta Fortuny. “Lo que seguro que no se va a acabar nunca es el juego de que uno pregunte y otro responda. Eso va de los griegos al Trivial… ¡Mira la de pasatiempos que hay en la tele! Otra cosa es dónde haremos crucigramas, y si seguirá habiendo periódicos”, dice. “Pero oye, yo como futurólogo no tengo 12. _ _ _ _ _ _”.

SOLUCIONES 1. Sires. 2.OOOO. 3. Resta. 4. Posología. 5. Taxi. 6. Clavado. 7. Contrabajo. 8. ey. 9. Ni. 10. Gallo. 11. Ajo. 12. Futuro.