Hallados tres guiones inéditos e incompletos de Stanley Kubrick

GREGORIO BELINCHÓN

Stanley Kubrick solo filmó 13 largometrajes y tres cortometrajes documentales. Primero, porque nunca rodó una historia que no le apasionara. Y segundo, porque necesitaba varios años para preparar minuciosamente sus producciones y un tiempo de rodaje que superaba con mucho los estándares habituales. De ahí que dejara hasta 15 proyectos sin rodar, como un guion que adaptaba la novela Ardiente secreto, de Stefan Zweig; la versión al cine del serial radiofónico de ciencia ficción Shadow on the Sun, de la BBC; el desarrollo de un guion, Lunatic at Large, sobre un tratamiento escrito por Jim Thompson; o su versión de El señor de los anillos, oferta que le realizaron The Beatles.

El ‘biopic’ de Napoleón. Cuando acabó 2001: Una odisea del espacio, en 1968, Kubrick afrontó un guion que amasaba desde 1961: Napoléon, biopic sobre el emperador francés desde que fue nombrado general a los 25 años hasta su muerte. Kubrick realizó localizaciones en Rumanía y dejó montañas de material: desde un guion definitivo hasta cartas con los actores (Audrey Hepburn rechazó ser Josefina, David Hemmings aceptó encarnar al protagonista), 17.000 imágenes, fotos y dibujos... El presupuesto se disparó y Metro Goldwyn Mayer canceló el proyecto.

En ‘Aryan Papers’ Kubrick se planteó reflexionar en los noventa sobre su judaísmo, inspirado en la novela Mentiras en tiempos de guerra, de Louise Begley, sobre una fugitiva polaca en la II Guerra Mundial, a la que encarnaría Johanna ter Steege. Pero Spielberg estrenó La lista de Schindler y Kubrick abandonó.

‘Inteligencia Artificial (A. I.)’. El relato Los superjuguetes duran todo el verano, de Brian Aldiss, sobre un robot abandonado por su madre, estuvo un tiempo en manos de Kubrick, hasta que sintió que le superaba y se lo pasó a Spielberg, que finalmente sí la dirigió.