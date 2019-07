El milagro de Rosalía: Mad Cool 2019 se estrena ‘Con Altura’

Los comienzos no son fáciles y el Mad Cool lo sabe, porque los estrenos de sus tres anteriores ediciones bien podrían resumirse con el nombre de una canción de Rosalía: Malamente. Pero precisamente este miércoles en Madrid, la autora de El Mal Querer, obró el milagro y lideró la jornada de bienvenida de un festival que ha prendido la mecha de su cuarta edición haciendo honor a otro de sus temas: Con Altura. La culpa de esta calma tensa la tienen muchas cosas, pero sobre todo, que en esta primera jornada en el recinto había 40.000 personas y no 80.000, que este año el evento cuenta con un escenario menos y que el transporte y el acceso a esta fiesta musical están mucho mejor organizados que el año pasado.

En esta jornada inicial las puertas del oasis de Valdebebas se abrieron a primera hora de la tarde y el telón se cerró poco después de medianoche. Entrar fue más fácil de lo habitual, había menos piedras en el camino —literal—, y el Espacio Mad Cool estaba reluciente, con nuevo césped y un juguete estrella —sin faltar a la noria—, los coches de choque del escenario Vibra Mahou. De hecho, sobre esta pista la gente terminó saltando al ritmo de Tequila, porque lo cierto es que en esta bienvenida musical todo fluyó, como en las fiestas de pueblo. Y es que por momentos, el festival parecía una verbena, con un público que estrenaba camisa nueva, y que por primera vez en mucho tiempo, se sorprendió saltando sin preocuparse por nada. No, el caos todavía no ha llegado al festival.

Sin duda, la frase que más se escuchó en este aperitivo del Mad Cool fue el nuevo 'tra tra': "madre mía Rosalía bájale", y con razón, porque la catalana ofreció una auténtica explosión de arte en directo, un show que provocó el silencio de un público que no cesó de retransmitir todo en Instagram. La cantante cantó a capela su nuevo himno en catalán y logró que hasta el último moderno dijese olé. Además de su concierto, otras 15 bandas actuaron en los cuatro escenarios previstos para esta jornada de festival, incluyendo la banda ganadora del concurso de bandas emergentes Mad Cool Talent UK: The Gulps. El cartel lo completaron Bring Me The Horizon, Metronomy, Lykke Li, The Cat Empire, Don Broco, The Amazons, Viagra Boys, Whispering Sons, Griz, The Parrots, Anier, Fusa Nocta, Blake y Favx.

Ahora sí, empieza el Mad Cool

La programación del Mad Cool vivirá desde el jueves hasta el sábado tres días de fiesta. Las máquinas se pondrán a funcionar a pleno rendimiento con una primera jornada que comenzará a las 17.00 y que estará protagonizada por las actuaciones de Bon Iver, Vampire Weekend, The Chemical Brothers, Noel Gallagher's High Flying Birds, la ganadora de 8 premios Grammy Ms. Lauryn Hll, así como Lewis Capaldi, Disclosure, The Hives y la leyenda Iggy Pop.

The Smashing Pumpkins, The National y Vetusta Morla completan el podio del viernes, una jornada que también contará con Sharon Van Etten, Miles Kane, Marina, Empire of The Sun, Vince Staples, American Authors, Eric Prydz o las españolas Cariño. Ya el sábado, la jornada de cierre, otras once horas de música —hasta las 04.30 de la madrugada— llevarán a los festivaleros a disfrutar de los conciertos de The Cure, Robyn, Gossip, Cat Power, Years And Years, The 1975 y Prophets of Rage.

El festival congregó en 2018 un total de 240.000 asistentes y este año espera superar los 200.000. Eso sí, esta vez contará con un aforo diario de 75.000 personas, 5.000 menos que el año pasado, cuando logró agotar entradas. En esta ocasión, los abonos siguen a la venta por 175 euros, mientras que las entradas para asistir a cada una de las jornadas todavía se pueden comprar por 79 euros.