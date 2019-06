Mad Cool Talent completa el cartel del festival con ocho nuevas bandas

Gentleman Clef, Red Gurd, Salio, Sofi Marston, Staytons, Tirano y los ganadores de la edición británica del Mad Cool Talent, Sheafs y The Gulps, son los ocho grupos que han triunfado en la cuarta edición del concurso internacional de bandas emergentes organizado por Vibra Mahou y el festival Mad Cool. Y todos ellos completan el cartel de la próxima edición de esta popular cita musical, que se celebrará los días 10, 11, 12 y 13 de julio en Valdebebas.

Tras la valoración de un jurado profesional, pasaron a la votación popular más de un centenar de grupos. Finalmente, los ocho nombres que se incorporan a la programación del Mad Cool se han impuesto a las cerca de mil bandas inscritas en la fase preliminar. Una victoria que en el caso de la edición española se ha disipado tras tres jornadas de conciertos ante un jurado que lo ha tenido muy difícil: un empate en la votaciones ha obligado a que sean seis en vez de cinco los artistas ganadores.

Además, este año, el concurso también ha desarrollado una edición en Reino Unido. En este caso, los artistas han sido seleccionados previamente por las prestigiosas publicaciones NME y DIY, y elegidas luego por el público.

De esta forma, The Gulps se añaden a la programación de la Welcome Party, mientras que Gentleman Clef, Red Gurd, Salio, Sofi Marston, Staytons y Tirano más Sheafs se incorporan al cartel del festival. Todos ellos participarán en la cuarta edición de esta cita madrileña junto a cabezas de cartel como Rosalía, The Cure, Iggy Pop, Bon Iver, Smashing Pumpkins y The National.

Ganadores del Mad Cool Talent 2019

Gentleman Clef: dos hermanos, dos instrumentos y una apuesta por la música de estilo acústico alternativo, con ligeros acercamientos al folk y a la música electrónica. Después de varios años llevando carreras por separado, en 2013 los hermanos Serrano, Juan (piano) y Germán (voz y guitarra) consiguieron reunirse en Madrid para dar forma a la banda Gentleman Clef. Su primer EP se lanzó en 2016. Dos años más tarde, en 2018, crearon un single con fines solidarios, con el objetivo de donar los ingresos obtenidos a la ONG Entreculturas. Este año han lanzado su primer álbum de larga duración.

Red Gurd: en su corta trayectoria, esta emergente banda de rock blues, funky y música africana ha logrado ganar algunos concursos importantes y dar a conocer sus temas al gran público. Red Gurd surge de la necesidad de plasmar buenas composiciones que no podían quedarse olvidadas. Sus seis singles tienen un mismo objetivo: ofrecer temas que no dejen indiferente, buscando un sonido original que emociona en directo y engancha en el día a día.

Salio: original de Georgia, la vocalista y compositora Salio decidió dejar su país para probar suerte en Londres. Comenzó a trabajar con Andrew Hunt quien le proporcionó su primer EP, Lost World, un single con el que Hunt consiguió el Premio Productor Revelación del Año de los Guilt Awards. Tras actuar en certámenes como Springboard y Black Sea Jazz Festival, Salio ha sido invitada a grabar a Dark Horse Institute (Nashville) y Wire Road Studios (Houston). Actualmente, trabaja en su último álbum con James Sanger .

Sofi Marston: con 16 años Sofi Marston viene pisando fuerte desde Marbella. Temas propios inspirados en vivencias personales que trasciende hasta convertirlos en sentimientos universales que enganchan con la juventud de su tiempo. La canción que llamó la atención sobre ella fue Wrong Intuition, una respuesta a la negativa del chico que le gustaba en forma de canción.

Staytons: quinteto de origen asturiano que está compuesto por Dani, Andrés, Luis Ángel, Venti y Juanvi. Los integrantes del grupo tienen una media de edad de 19 años y, pese a su juventud, ya cuentan con un disco a sus espaldas, Singularity. Su último EP, Kid Stuff, está compuesto por cuatro temas entre los que se encuentra el bailable Old Fame.

Tirano: creada por su vocalista, Joe Merello, Tirano es una banda valenciana nacida en 2018. La primera muestra de su potencia es Somos Dolor, un EP confeccionado por melodías repletas de altibajos, armonías vocales, juegos de acústica y punteos de electrónica. Su música trae la épica anglosajona a la canción española.

The Glups: The Rolling Stones, Sex Pistols, The Animals, Oasis o The Zombies resuenan en los acordes de estos cinco artistas afincados en Londres. Con una energía visceral en el escenario, The Gulps tiene como objetivo subvertir de manera refrescante las normas. Este año han lanzado su primer EP, In The Kings House, grabado en Doghouse Studio.

Sheafs: este grupo británico debe su nombre al río que baña su ciudad, Sheffield. Gracias a temas como This is Not a Protest y Shock Machine la banda se ha convertido en una imprescindible de la BBC. Han tocado en otros festivales como Reading, Isle of Wight y Tramlines. Su último single, Get Used To It es un himno lleno de energía que está arrasando en media Europa.

Alianza con Portugal

Mad Cool incorpora una vez más a una banda emergente fruto de un acuerdo alcanzado con el festival portugués NOS Alive. Delaporte será la banda española que actúe en Lisboa, como Morgan y Veintiuno en años anteriores, mientras que en Madrid será el dúo y.azz x b-mywingz.