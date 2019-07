Guía para el Mad Cool 2019 y la Welcome Party: cartel, entradas y horarios

Este 2019 el Mad Cool empieza un día antes con motivo de la Welcome Party, una fiesta especial de bienvenida en la que el público podrá disfrutar de ocho horas de música en directo lideradas por Rosalía. Esta jornada servirá para encender la mecha de la cuarta edición del festival madrileño, que se celebra desde el miércoles 10 de julio hasta el sábado 13.

Por el recinto ubicado en Valdebebas pasarán hasta setenta mil personas diarias durante los tres días principales del evento para bailar con auténticos cabezas de cartel como The National, The Smashing Pumpkins, The Cure, Iggy Pop, Prophets of Rage, The Chemichal Brothers, Bon Iver, Vampire Weekend, Vetusta Morla, Gossip o Robyn.

6 cosas que debes saber del Mad Cool

El envío de pulseras solo se ha realizado en el caso de haber comprado las entradas en cualquier punto de venta online oficial o el Pack FNAC. El comprador debe haber recibido un email 48 horas antes de recibirlo informando del estado del pedido junto a los datos de contacto de la empresa de mensajería encargada de su transporte. En el caso de la Welcome Party no ha enviado pulsera.

El Mad Cool abrirá sus puertas de 17.00 a 04.30 de jueves a sábado, y desde las 16.30 hasta las 00.30 el miércoles. El festival contará este año con un total de seis escenarios, uno menos que el año pasado: Mad Cool Stage, Madrid Te Abraza Stage, Comunidad de Madrid Stage, The Loop, Consequence Of Sound Stage y Mondo Sonoro Stage.

Los menores de 8 años podrán acceder gratuitamente al recinto siempre que vayan acompañados de su padre, madre o tutor. Los que tengan más de 8 y hasta los 15 inclusive, además de ir acompañados de un tutor legal, necesitarán tener una entrada. Por último, los menores de 16 y 17 años deben adquirir un boleto pero podrán acceder solos al festival.

El festival contará con un espacio de consigna para mochilas y chaquetas. Eso sí, no se podrán dejar maletas ni “equipaje de gran volumen”. Estará ubicado junto al acceso general y los cajetines pequeños se podrán alquilar por tres euros, mientras que los cajetines se podrán utilizar por cinco.

Se prohibirá la entrada al recinto con “cualquier alimento y objeto -incluidos recipientes- que puedan ser considerados un riesgo para los artistas y el público”. No obstante, sí se permitirá el acceso al festival "con barritas energéticas y geles vitamínicos". Además, habrá varios puntos de agua potable distribuidos en el recinto.

EMT habilitará un servicio gratuito de lanzaderas para todos los asistentes. Estos autobuses irán desde la Avenida de las Fuerzas Armadas a Plaza Castilla durante las tres jornadas principales del festival. El horario de esta ruta será de 0.00 a 05.00.

Programación de la Welcome Party

ampliar foto Pincha para ver la imagen más grande

Cartel del Mad Cool 2019

ampliar foto Pincha en la foto para ver el cartel más grande

Horarios del jueves

ampliar foto Pincha en la imagen para ver mejor los horarios del jueves

Horarios del viernes

ampliar foto Pincha en la imagen para ver mejor los horarios del viernes

Horarios del sábado

ampliar foto Pincha en la imagen para ver mejor los horarios del sábado

Welcome Party del Mad Cool

Entrada general: 35 euros

Poseedores de abono: 30 euros

Socios Mad Cool: 30 euros

Pack celebra 12: 295 euros

Pack celebra 2: 520 euros

Entrada VIP: 79 euros

Upgrade VIP: 44 euros

*Pack Celebra: Si llevas a 10 o 20 amigos a la Mad Cool Welcome Party 2019 te regalan un Welcome Pack, tu entrada y la de tu acompañante.

Abono Mad Cool

175 euros

Entradas de día para Mad Cool

79 euros

Tickets VIP para Mad Cool

Abono VIP: 400 euros

VIP de día: 150 euros

Pack FNAC

199 euros

Cómo llegar al Mad Cool

Transporte especial

Servicio gratuito de lanzaderas de la EMT desde la Avenida de las Fuerzas Armadas a Plaza de Castilla de 0.00 a 05.00.

Servicio de taxi con parada especial ubicado en la Avenida de las Fuerzas Armadas de 0.00 a 05.30.

Lanzadera Banco Santander: servicio gratuito y exclusivo para los clientes del Santander durante los días 11, 12 y 13 de julio disponible entre las 02:00 y las 05:00 (bastará con que el usuario muestre una tarjeta del banco a su nombre para tener acceso a este transporte junto con un acompañante).

Uber: servicio especial de recogida y llegada los días 11, 12 y 13 de julio. Habrá un parking especial ubicado en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, además de un carril exclusivo para acceder directamente a la entrada del festival para aquellos asistentes que lleguen utilizando la aplicación. También habrá un punto Uber para abandonar el festival.

VTC: parada especial en la Avenida de las Fuerzas Armadas.

Transporte general

Cercanías

Línea C-1 (Chamartín-Aeropuerto T4) con parada en la estación de Valdebebas (6:04 - 00:03).

* La última salida de la línea C-1 pasa por la estación de Valdebebas a las 00:03.

Línea C-10 (Charmartín-Aeropuerto T4) con parada en la estación de Valdebebas (6:19 - 22:49).

* La última salida de la línea C-10 pasa por la estación de Valdebebas a las 22:49.



Autobuses regulares de la EMT

Línea 171: Mar de Cristal - Valdebebas (parada Avenida de las Fuerzas Armadas, de 06:25 a 23:40).

Línea 174: Plaza de Castilla - Valdebebas (parada Avenida de las Fuerzas Armadas, de 06:00 a 23:45).

Línea N2: Cibeles - Valdebebas (parada Avenida de las Fuerzas Armadas, días laborales de 23:55 a 05:10 y sábado de 23:45 a 07:00).

Metro

Línea 8: Nuevos Ministerios - Aeropuerto T4 (parada Feria de Madrid, de 6:00 a 01:30).

Mapa del recinto del Mad Cool 2019